Агресивні форми раку. Вчені зробили прорив у лікуванні раку "нового покоління"

Науковці з Університету Східної Англії на крок наблизилися до створення нового покоління методів лікування раку, що активуються світлом.

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Футуристичне звукове лікування працюватиме шляхом включення світлодіодних ламп, вбудованих у пухлину, які потім активують біотерапевтичні препарати. Ці нові методи лікування будуть більш цілеспрямованими та ефективними, ніж сучасні імунотерапії раку.

Нове дослідження, опубліковане сьогодні, розкриває науку, що стоїть за цією інноваційною ідеєю, пише Science Daily. Воно показує, як команда вчених створила фрагменти антитіл, які не лише "зливаються" зі своєю мішенню, а й активуються світлом. Це означає, що в майбутньому імунотерапевтичні методи лікування можуть бути розроблені для більш точного впливу на пухлини, ніж раніше.

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Головний науковий співробітник цього дослідження, доктор Аміт Сачдєва зі Школи хімії UEA, сказав: "Теперішні методи лікування раку, такі як хіміотерапія, вбивають ракові клітини, але вони також можуть пошкодити здорові клітини у вашому організмі, такі як клітини крові та шкіри. Це означає, що вони можуть викликати побічні ефекти, включаючи випадіння волосся, відчуття втоми та нудоти, а також піддають пацієнтам підвищений ризик зараження інфекціями, тому було дуже велике прагнення створити нові методи лікування, які більш цілеспрямовані і не мають цих небажаних побічних ефектів антитіл і фрагментів антитіл для лікування раку. Ці антитіла набагато вибірковіші, ніж цитотоксичні препарати, що використовуються в хіміотерапії, але вони все ж таки можуть викликати серйозні побічні ефекти, оскільки мішені для антитіл присутні і в здорових клітинах.

Тепер команда UEA розробила один із перших фрагментів антитіл, які зв'язуються та утворюють ковалентний зв'язок зі своєю мішенню при опроміненні ультрафіолетовим світлом певної довжини хвилі.

Доктор Сачдєва сказав: "Ковалентний зв'язок трохи схожий на плавлення двох шматків пластику та їх сплавлення разом. Це означає, що молекули ліків, наприклад, можуть бути постійно прикріплені до пухлини. Ми сподіваємося, що наша робота призведе до розробки нового класу чутливих до світла біотерапевтичних засобів із високою спрямованістю. Це означає, що антитіла можуть активуватися в місці пухлини і ковалентно прикріплюватися до своєї мішені при активації світла або використати невеликі світлодіоди, які можна імплантувати в місце пухлини всередині тіла.

Вчений заявив, що це дозволило б лікуванню раку бути більш ефективним та цілеспрямованим, тому що це означає, що будуть активовані лише молекули у безпосередній близькості від пухлини, і це не вплине на інші клітини. Це потенційно зменшить побічні ефекти для пацієнтів, а також покращить час перебування антитіл в організмі.

"Лікування буде працювати при раку, такому як рак шкіри, або при солідній пухлині, але не при раку крові, такому як лейкемія. Розробка цих фрагментів антитіл була б неможлива без новаторської роботи кількох інших дослідницьких груп по всьому світу, які розробили та оптимізували методи специфічного включення неприродних амінокислот у білки, що експресуються в живих клітинах. Ми використовували деякі з цих методів для локалізації унікальних світлочутливих амінокислот у фрагментах антитіл", — говорить Сачдєва.

Якщо дослідники досягнуть успіху на наступних етапах своєї роботи, вони сподіваються побачити, що світлоактивована імунотерапія "наступного покоління" використовуватиметься для лікування хворих на рак протягом п'яти — десяти років.

Раніше Фокус писав про новий спосіб виявлення пухлини головного мозку за допомогою сечі. Японські дослідники розробили новий пристрій для визначення ключового мембранного білка у сечі, який вказує на наявність у пацієнта пухлини головного мозку.