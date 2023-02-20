Побачити рак мозку в сечі. Дослідники виявили новий безпечний спосіб пошуку пухлин

Японські дослідники розробили новий пристрій для визначення ключового мембранного білка в сечі, який вказує на наявність у пацієнта пухлини головного мозку.

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Специфічний білок може бути використаний для виявлення раку мозку, що дозволить уникнути необхідності в інвазивних тестах і збільшити ймовірність того, що пухлина буде виявлена ​​досить рано для хірургічного втручання. Дослідження команди також може мати потенційне значення для виявлення інших видів раку, пише Lab+Life Scientist.

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Хоча раннє виявлення багатьох видів раку сприяло недавньому збільшенню показників виживання в разі раку, показник виживання в разі пухлин головного мозку залишався майже незмінним протягом понад 20 років. Почасти це пов'язано з їх пізнім виявленням: лікарі часто виявляють пухлини головного мозку тільки після появи неврологічних симптомів, таких як втрата руху або мовлення, на той час пухлина досягає значних розмірів. Виявлення пухлини, коли вона ще мала, і початок лікування якнайшвидше має допомогти врятувати життя.

Однією з можливих ознак того, що в людини пухлина головного мозку, є наявність у сечі пов'язаних із пухлиною позаклітинних везикул (ПВ). ПВ є нанорозмірними везикулами, що беруть участь у різних функціях, включаючи міжклітинну комунікацію. Оскільки в пацієнтів із раком головного мозку виявлено певні типи РНК і мембранних білків, їх можна використовувати для виявлення раку та його прогресування. Багато ПВ із ракових клітин існують стабільно та виводяться із сечею, не руйнуючись.

"Рідка біопсія може бути виконана з використанням багатьох рідин організму, але аналізи крові є інвазивними, — сказав доцент Такао Ясуї з Нагойського університету. — Аналіз сечі є ефективним, простим і неінвазивним методом, оскільки сеча містить багато інформативних біомолекул, які можна простежити для виявлення захворювання".

Дослідницька група з Нагойського й Токійського університетів під керівництвом Ясуї розробила нову платформу для аналізу ПВ пухлини головного мозку з використанням нанодротів на дні лункового планшета. Використовуючи цей пристрій, вони ідентифікували два специфічні типи мембранних білків ПВ, відомих як CD31/CD63, у зразках сечі пацієнтів із пухлиною головного мозку. Пошук цих контрольних білків може дозволити лікарям ідентифікувати пацієнтів із пухлинами до того, як у них з'являться симптоми.

[ + – ] Мікроскопічне зображення нанодроту Фото: Dr Takao Yasui

"Зараз методи виділення та виявлення ПВ вимагають більше, ніж два інструменти й аналізу для виділення, а потім виявлення ПВ, — сказав Ясуї. —Універсальний аналіз нанодроту може ізолювати й виявляти ПВ за допомогою однієї простої процедури. У майбутньому користувачі зможуть запускати зразки через наш аналіз і змінювати частину виявлення, вибірково модифікуючи її для виявлення певних мембранних білків або мікроРНК усередині ПВ для виявлення інших типів раку. Використовуючи цю платформу, ми сподіваємося покращити аналіз рівнів експресії специфічних мембранних білків у сечових ПВ пацієнтів, що дозволить раннє виявлення різних типів раку".

Раніше Фокус писав про нові вакцини проти раку молочної залози. Дослідники з Клівлендської клініки розпочали наступний крок у дослідженні вакцини, спрямованої на запобігання найбільш агресивній і летальній формі раку молочної залози.