Женщина подумала, что ночью почувствовала ожерелье: она не была готова к тому, что нашла (фото)

Одна женщина находилась в отпуске в Греции, когда проснулась среди ночи. Сначала она подумала, что ее ожерелье соскользнуло с шеи, но через мгновение обнаружила нечто гораздо более тревожное, что озадачило ее и пользователей сети.

Related video

Женщина говорит, что история произошла утром 15 августа, и не смогла следующие несколько ночей спать спокойно, говорится в заметке автора в Reddit.

История героини стала популярной — набрала более 10 тыс. реакций и сотни комментариев. Женщина вспоминает, что подумала сначала, что ее ожерелье "сползает по шее", но потом она поняла, что что-то здесь не так.

"Услышала шум рядом и нашла это на своей подушке. Фото получилось не очень — была середина ночи, существо занимало почти половину подушки, оно было большим. Они опасны? Могут ли укусить (со мной еще и дети здесь находятся)?" — написала она.

Впоследствии автор сообщила, что комментаторы определили существо как многоножку, вероятно Scolopendra cingulata, также известную как гигантская средиземноморская многоножка. Она отметила, что видела мелких многоножек, но не таких больших, и не знала, что они имеют слишком болезненный укус.

Многоножка на кровати женщины Фото: Reddit

"Из-за этого следующей ночью спать было неспокойно. Детям мы ничего не говорили вплоть до отъезда. Интересная деталь — произошло все это в праздник Успения Пресвятой Богородицы, и, как оказалось, в этот день не стоит вредить никаким живым существам. Столько нового мы узнали!" — рассказала женщина Newsweek.

Опасаясь, что тварь выглядит почти "бессмертной", она решила не убивать ее. Вместо этого вынесла подушку с многоножкой наружу. Но потом задумалась, не может ли она снова попасть в комнату, особенно после того, как несколько пользователей настаивали, что лучше было бы ее убить.

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному посту, юзеры указывали свои истории и эмоции от увиденного изображения. Больше всего пользователям понравились такие реплики:

"Привет, автор! Я раньше жил на Гавайях, где этих тварей было полно. Их укусы не убьют, но это действительно больно. Как-то одна ползала по мне ночью — было очень стремно";

"Я где-то прочитал, и это сработало для меня: мятное масло. Купил в Walmart несколько бутылочек и разбрызгал по всему дому. Оказывается, они ненавидят мяту, а еще и пахло свежестью. После того как я очень тщательно все обработал, больше проблем не было";

"Это же проклятая сколопендра. Если бы она укусила тебя за шею, ты, наверное, выжила бы, но некоторое время точно пожалела бы об этом";

"Меня укусила такая, когда я был ребенком в 80-х и лежал в постели. Это одна из немногих вещей, которые я хорошо помню с того времени".

Ранее Фокус сообщал, что самая большая многоножка в истории имела более 2 метров в длину. Многоножки, эти длинные многоногие существа, которых мы часто встречаем в садах, существуют уже 300 миллионов лет.

Впоследствии стало известно, как ученые открыли новый вид многоножки. Ученые потеряли сороконожку из виду на более века, а затем обнаружили вместе с другими "потерянными видами".