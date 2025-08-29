Жінка подумала, що вночі відчула намисто: вона не була готова до того, що знайшла (фото)

Одна жінка перебувала у відпустці в Греції, коли прокинулася серед ночі. Спочатку вона подумала, що її намисто зісковзнуло з шиї, але за мить виявила щось набагато тривожніше, що спантеличило її та користувачів мережі.

Related video

Жінка говорить, що історія сталася зранку 15 серпня, і не змогла наступні кілька ночей спати спокійно, йдеться в дописі авторки в Reddit.

Історія героїні стала популярною — набрала понад 10 тис. реакцій та сотні коментарів. Жінка згадує, що подумала спочатку, що її намисто "сповзає по шиї", але потім вона зрозуміла, що щось тут не так.

"Почула шум поруч і знайшла це на своїй подушці. Фото вийшло не дуже — була середина ночі, істота займала майже половину подушки, вона була великою. Вони небезпечні? Чи можуть вкусити (зі мною ще й діти тут перебувають)?" — написала вона.

Згодом авторка повідомила, що коментатори визначили істоту як багатоніжку, ймовірно Scolopendra cingulata, також відому як гігантська середземноморська багатоніжка. Вона зазначила, що бачила дрібних багатоніжок, але не таких великих, та й не знала, що вони мають надто болісний укус.

Багатоніжка на ліжку жінки Фото: Reddit

"Через це наступної ночі спати було неспокійно. Дітям ми нічого не казали аж до від’їзду. Цікава деталь — сталося все це у свято Успіння Пресвятої Богородиці, і, як виявилося, в цей день не варто шкодити жодним живим істотам. Стільки нового ми дізналися!" — розповіла жінка Newsweek.

Побоюючись, що тварюка виглядає майже "невмирущою", вона вирішила не вбивати її. Замість цього винесла подушку з багатоніжкою назовні. Але потім задумалася, чи не може вона знову потрапити до кімнати, особливо після того, як кілька користувачів наполягали, що краще було б її вбити.

Реакція соцмереж

У коментарях до популярного посту, юзери вказували свої історії й емоції від побаченого зображення. Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

"Привіт, авторко! Я раніше жив на Гаваях, де цих тварюк було повно. Їхні укуси не вб’ють, але це справді боляче. Якось одна повзала по мені вночі — було дуже стрьомно";

"Я десь прочитав, і це спрацювало для мене: м’ятна олія. Купив у Walmart кілька пляшечок і розбризкав по всьому будинку. Виявляється, вони ненавидять м’яту, а ще й пахло свіжістю. Після того як я дуже ретельно все обробив, більше проблем не мав";

"Це ж клята сколопендра. Якби вона вкусила тебе за шию, ти, мабуть, вижила б, але деякий час точно пошкодувала б про це";

"Мене вкусила така, коли я був дитиною у 80-х і лежав у ліжку. Це одна з небагатьох речей, які я добре пам’ятаю з того часу".

Раніше Фокус повідомляв, що найбільша багатоніжка в історії мала понад 2 метри завдовжки. Багатоніжки, ці довгі багатоногі істоти, яких ми часто зустрічаємо в садах, існують вже 300 мільйонів років.

Згодом стало відомо, як учені відкрили новий вид багатоніжки. Науковці загубили стоногу з поля зору на понад століття, а потім виявили разом з іншими "загубленими видами".