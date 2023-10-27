Авто із сотнями ніжок: найбільша багатоніжка в історії мала понад 2 метри завдовжки

Багатоніжки, ці довгі багатоногі істоти, яких ми часто зустрічаємо в садах, існують вже 300 мільйонів років. Але по-справжньому вражає відкриття найбільшої з них, яка коли-небудь ходила по Землі — Arthropleura.

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Багатоніжки, ці довгі багатоногі істоти, яких ми часто зустрічаємо в садах, існують вже 300 мільйонів років. Але по-справжньому вражає відкриття найбільшої з них, яка коли-небудь ходила по Землі — Arthropleura. Цей доісторичний гігант був справжнім титаном, завдовжки понад 2 метри і завширшки пів метра. Простіше кажучи, він був схожий на маленький автомобіль із сотнями крихітних ніжок.

Вражає — це ще м'яко сказано, коли ви спостерігаєте за двома багатоніжками завдовжки з невеликий автомобіль, що б'ються в лісі.

Arthropleura була не просто одним видом, а різноманітною групою членистоногих. Вони відрізнялися за розміром: деякі менші представники мали лише кілька десятків сантиметрів у довжину, тоді як найбільші могли сягати понад 2 метри. Така різноманітність дозволила їм зайняти різні екологічні ніші в свій час.

Їхні скам'янілі рештки знаходять у Великобританії, континентальній Європі та Північній Америці вже майже 170 років. Найбільша з них виявлена в Німеччині, що закріпило за Arthropleura статус найбільшого наземного членистоногого в історії Землі.

Попри свої гігантські розміри, Arthropleura були травоїдними тваринами, здебільшого харчуючись гниючими рослинними рештками. Їхні великі розміри та численні ноги, ймовірно, допомагали їм ефективно переробляти рослинні рештки, що робило їх важливими редуцентами в давніх екосистемах.

Хоча важко остаточно визначити соціальну поведінку Arthropleura, деякі вчені припускають, що вони могли проявляти тенденції до групового життя, подібно до сучасних багатоніжок. Це могло допомогти їм у розмноженні, захисті або розподілі ресурсів.

Ви можете запитати: "Як комахи та безхребетні стали такими величезними в ті часи?". Відповідь криється в атмосфері Землі. Сьогодні ми дихаємо багатим на кисень повітрям, що містить близько 21 відсотка кисню. Але понад 300 мільйонів років тому, коли Arthropleura існували, рівень кисню був значно вищим і становив від 26 до 30 відсотків.

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Збільшення вмісту кисню дозволило комахам і безхребетним вирости до величезних розмірів. Багато з цих істот дихають через систему трубок, відомих як трахеї, до яких повітря надходить через крихітні отвори на тілі, що називаються дихальцями.

У світі з низьким рівнем кисню надмірний ріст може перешкодити їм отримувати достатню кількість повітря. Отже, підвищений вміст кисню в епоху Arthropleura дав цим наземним безхребетним можливість стати гігантами.

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