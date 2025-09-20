Пассажиры решили больше не летать на самолете после шокирующего объявления пилота: что случилось

В аэропорту Фару в Португалии пара туристов из Великобритании пережила "кошмарный" опыт после отмены рейса в Манчестер.

Их самолет должен был вылететь вечером 17 сентября, однако пассажиров почти час держали на асфальте без объяснений, прежде чем сообщить о технической неисправности и полной отмене рейса. Об этом сообщает издание Мirror.

По словам пострадавших, сначала пилот пообещал разместить всех в отелях, однако позже выяснилось, что мест не хватило. В итоге около 200 человек — среди них пожилые пассажиры, люди с инвалидностью и беременные женщины — были вынуждены провести ночь прямо на полу закрытого терминала аэропорта без еды, воды и даже света.

"С нами обращались как со скотом. Нас оставили в темном помещении, не предложив ни воды, ни возможности отдохнуть", — рассказал один из пассажиров.

Только к утру следующего дня, около 6:30, рейс все же отправился в Манчестер, где приземлился спустя три часа. Пассажиры утверждают, что даже в этот момент авиакомпания продолжала продавать напитки по полной цене, не предоставив обещанных бесплатных угощений.

В аэропорту объяснили задержку "технической проблемой" и действием ночного комендантского часа в аэропорту Фару. Представитель авиакомпании отметил, что пассажиры получали уведомления о ситуации и ваучеры на напитки, а также могли самостоятельно бронировать гостиницы с последующей компенсацией. Однако многие клиенты заявляют, что на деле остались без какой-либо поддержки.

