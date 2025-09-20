Пасажири вирішили більше не літати літаком після шокуючого оголошення пілота: що сталося

В аеропорту Фару в Португалії пара туристів із Великої Британії пережила "кошмарний" досвід після скасування рейсу до Манчестера.

Їхній літак мав вилетіти ввечері 17 вересня, проте пасажирів майже годину тримали на асфальті без пояснень, перш ніж повідомити про технічну несправність і повне скасування рейсу. Про це повідомляє видання Мirror.

За словами постраждалих, спочатку пілот пообіцяв розмістити всіх у готелях, проте пізніше з'ясувалося, що місць не вистачило. У підсумку близько 200 осіб — серед них літні пасажири, люди з інвалідністю та вагітні жінки — були змушені провести ніч просто на підлозі зачиненого терміналу аеропорту без їжі, води і навіть світла.

"З нами поводилися як зі худобою. Нас залишили в темному приміщенні, не запропонувавши ні води, ні можливості відпочити", — розповів один із пасажирів.

Тільки вранці наступного дня, близько 6:30, рейс все ж вирушив до Манчестера, де приземлився через три години. Пасажири стверджують, що навіть у цей момент авіакомпанія продовжувала продавати напої за повною ціною, не надавши обіцяних безкоштовних частувань.

В аеропорту пояснили затримку "технічною проблемою" і дією нічної комендантської години в аеропорту Фару. Представник авіакомпанії зазначив, що пасажири отримували повідомлення про ситуацію і ваучери на напої, а також могли самостійно бронювати готелі з подальшою компенсацією. Однак багато клієнтів заявляють, що на ділі залишилися без будь-якої підтримки.

