Девушка решилась пойти на первое свидание за шесть лет и пожалела об этом уже через час

30-летняя женщина после длительных отношений решила сходить на свидание. Однако первая встреча с незнакомцем за шесть лет довольно быстро обернулась настоящим разочарованием и катастрофой.

Девушка рассказала, что мужчина просто исчез, оставив ее одну оплачивать счет и бороться с унижением. Об этом она написала в своей заметке в Reddit.

Героиня истории рассказывает, что пять лет была в отношениях, почти 9 месяцев была одна. Но в конце октября решила найти компанию на Хэллоуин, поэтому начала искать мужчину через популярное приложение.

"В пятницу мне было одиноко, на Хэллоуин не было никаких планов, поэтому решила загрузить приложение Hinge (пользовалась впервые). Была шокирована, когда получила более 100 лайков за первый день — даже немного растерялась. И еще больше удивилась, когда несколько мужчин пригласили меня на свидание уже в течение двух дней", — пишет женщина.

Она рассказала, что они разговаривали о работе, а мужчина признался, что "действительно хочет любви" и "чувствует что-то особенное" к ней. Во время свидания мужчина продолжал заказывать напитки, закуски и основные блюда.

"Я сказала ему, что быстро устаю, когда пью, и что обычно ограничиваюсь одним напитком. В ответ он просто засмеялся и сказал, что пойдет в туалет. У меня было странное ощущение в тот момент — что-то вроде "только не это...", — написала она.

Впоследствии официантка вернулась, чтобы проверить, все ли в порядке. И именно тогда женщина поняла, что осталась одна в заведении.

"Я была опустошена и унижена. Не буду врать — я расплакалась, потому что мне стало так стыдно, что меня, наверное, просто кинули со счетом" — поделилась она.

К счастью, по словам женщины, персонал ресторана пришел ей на помощь: ее счет разделили, и она заплатила только за свои блюда.

Реакция в соцсетях

История вызвала волну возмущения онлайн. Многие пользователи похвалили женщину за смелость и осудили поведение мужчины, а больше всего одобрения получили следующие:

"Обязательно сообщите это в Hinge. Если ресторан предоставит подтверждение, его могут забанить на платформе";

"Видел TED Talk, где советовали делать так называемые "нулевые свидания" — один час, один напиток, чтобы понять, стоит ли переходить к настоящему свиданию";

"Кофе — всегда лучший вариант. Я никогда не воспринимаю это как свидание, скорее как встречу, чтобы проверить, есть ли химия. Если кто-то настаивает на ужине с первого раза — это уже красный флажок";

"Действительно, если чувак зовет в дорогой ресторан и не хочет познакомиться в другой атмосфере, это уже точно сигнал".

