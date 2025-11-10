Дівчина наважилася піти на перше побачення за шість років і пошкодувала про це вже за годину

30-річна жінка після тривалих стосунків вирішила сходити на побачення. Однак перша зустріч з незнайомцем за шість років доволі швидко обернулася справжнім розчаруванням та катастрофою.

Дівчина розповіла, що чоловік просто зник, залишивши її саму оплачувати рахунок і боротися з приниженням. Про це вона написала в своєму дописі в Reddit.

Героїня історії розповідає, що п'ять років була в стосунках, майже 9 місяців була сама. Але наприкінці жовтня вирішила знайти компанію на Геловін, тому почала шукати чоловіка через популярний додаток.

"У п’ятницю мені було самотньо, на Гелловін не мала жодних планів, тож вирішила завантажити додаток Hinge (користувалася вперше). Була шокована, коли отримала понад 100 лайків за перший день — навіть трохи розгубилась. І ще більше здивувалась, коли кілька чоловіків запросили мене на побачення вже протягом двох днів", — пише жінка.

Вона розповіла, що вони розмовляли про роботу, а чоловік зізнався, що "справді хоче кохання" і "відчуває щось особливе" до неї. Під час побачення чоловік продовжував замовляти напої, закуски та основні страви.

Жінку насторожила така поведінка чоловіка на побаченні Фото: Pexels

"Я сказала йому, що швидко втомлююсь, коли п’ю, і що зазвичай обмежуюсь одним напоєм. У відповідь він просто засміявся й сказав, що піде до туалету. У мене було дивне відчуття в той момент — щось на кшталт "тільки не це…", — написала вона.

Згодом офіціантка повернулася, щоб перевірити, чи все гаразд. І саме тоді жінка зрозуміла, що залишилася сама в закладі.

"Я була спустошена й принижена. Не буду брехати — я розплакалася, бо мені стало так соромно, що мене, напевно, просто кинули з рахунком" — поділилася вона.

На щастя, за словами жінки, персонал ресторану прийшов їй на допомогу: її рахунок розділили, і вона заплатила лише за свої страви.

Реакція в соцмережах

Історія викликала хвилю обурення онлайн. Багато користувачів похвалили жінку за сміливість і засудили поведінку чоловіка, а найбільше схвалення отримали такі:

"Обов’язково повідом це в Hinge. Якщо ресторан надасть підтвердження, його можуть забанити на платформі";

"Бачив TED Talk, де радили робити так звані "нульові побачення" — одна година, один напій, щоб зрозуміти, чи варто переходити до справжнього побачення";

"Кава — завжди найкращий варіант. Я ніколи не сприймаю це як побачення, скоріше як зустріч, щоб перевірити, чи є хімія. Якщо хтось наполягає на вечері з першого разу — це вже червоний прапорець";

"Справді, якщо чувак кличе в дорогий ресторан і не хоче познайомитися в іншій атмосфері, це вже точно сигнал".

