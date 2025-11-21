В Китае обнаружили самого ленивого человека в мире: детали рекорда

Титул "самого ленивого человека в мире" может быть присвоен победителю специального соревнования по лежанию в Китае, продержавшемуся 33 часа 35 минут в горизонтальном положении.

Соревнование по лени состоялось в Баотоу (Внутренняя Монголия, Китай), сообщает The Sun.

Конкурс рганизовал бренд товаров для дома, и это был третий выпуск так называемого "конкурса лежачего положения". Организаторы заявили, что у него нет фиксированного времени окончания, и он будет продолжаться до тех пор, пока не определятся последние три оставшихся участника.

К участию не допускались люди, у которых есть проблемы со здоровьем, а также из конкурса исключались те, кому внезапно стало плохо.

В целом в нем участвовали около 240 человек. Организаторы раздали им матрасы. Правила позволяли соревнующимся пользоваться мобильным телефоном, читать книги, заказывать еду на вынос и переворачиваться. Однако сидеть и ходить в туалет было строго запрещено.

Некоторые из участников принесли с собой одеяла, портативные зарядные устройства и еду, а другие надели подгузники, чтобы не вставать с матраса.

Судья внимательно следил за ними, чтобы убедиться, что они не нарушают строгие правила конкурса

Спустя сутки с дистанции сошли 186 участников, и осталось всего 54. Победивший молодой человек получил титул "Самый ленивый человек в мире" и получил 3000 юаней (чуть больше $422). Его имя не разглашается.

Необычное соревнование теперь пройдет и во многих других городах: компания по производству товаров для дома заявила, что планирует провести аналогичные соревнования во Внутренней Монголии, включая Хух-Хото и Ордос.

