У Китаї виявили найледачішу людину у світі: деталі рекорду

Титул "найледачішої людини у світі" може бути присвоєно переможцю спеціального змагання з лежання в Китаї, який протримався 33 години 35 хвилин у горизонтальному положенні.

Змагання з ліні відбулося в Баотоу (Внутрішня Монголія, Китай), повідомляє The Sun.

Конкурс організував бренд товарів для дому, і це був третій випуск так званого "конкурсу лежачого положення". Організатори заявили, що у нього немає фіксованого часу закінчення, і він триватиме доти, доки не визначаться останні три учасники, які залишилися.

До участі не допускали людей, у яких є проблеми зі здоров'ям, а також із конкурсу виключали тих, кому раптово стало погано.

Загалом у ньому брали участь майже 240 осіб. Організатори роздали їм матраци. Правила дозволяли тим, хто змагався, користуватися мобільним телефоном, читати книжки, замовляти їжу на винос і перевертатися. Однак сидіти і ходити в туалет було суворо заборонено.

Деякі з учасників принесли з собою ковдри, портативні зарядні пристрої та їжу, а інші вдягли підгузки, щоб не вставати з матраца.

Суддя уважно стежив за ними, щоб переконатися, що вони не порушують суворих правил конкурсу.

Через добу з дистанції зійшли 186 учасників, і залишилося всього 54. Молодий чоловік, який переміг, отримав титул "Найледачіша людина у світі" і отримав 3000 юанів (трохи більше $422). Його ім'я не розголошується.

Незвичайне змагання тепер пройде і в багатьох інших містах: компанія з виробництва товарів для дому заявила, що планує провести аналогічні змагання у Внутрішній Монголії, включно з Хух-Хото та Ордосом.

