Американка вышла замуж сама за себя: в чем она поклялась на свадьбе

45-летняя владелица маркетингового бизнеса Ким Адамс из Калифорнии, пережившая сложные и абьюзивные отношения, решила, что в свой день рождения сделает самый ответственный шаг и выйдет замуж. Особенность ее решения в том, что замуж она вышла сама за себя.

Свадьбу Ким устроила на пляже в Мексике с клятвами, букетом, белым платьем и самыми близкими людьми рядом, пишет Daily Star.

Идея такого брака ей пришла однажды утром.

"У меня были очень тяжелые годы, вплоть до того, что я думала: "Ну, если доживешь до 45, по крайней мере, тебе больше не придется ни о чем беспокоиться". Это не было самоубийством, "больше надежды на то, что этот ужасный период не будет длиться вечно", – говорит она.

Свадьбу она назначила на 1 ноября, когда в Мексике отмечается День мертвых.

"День мертвых был трогательным. Словно часть меня умерла, и я стала кем-то другим", – объяснила она.

Відео дня

Ким разослала приглашения своим близким и попросила их присоединиться к ней в ее доме в Пуэрто-Вальярте, на тихоокеанском побережье Мексики, чтобы быть с ней в этот момент.

"Я никогда не хотела выходить замуж. Все, кого я видела, выходили замуж, как будто все испортили. У меня так много разведенных друзей, и они говорили: не вмешивайте юриспруденцию в свою личную жизнь", – вспоминает героиня.

Она призналась, что один из ее бойфрендов звал ее замуж, но когда она отказалась, их роман закончился.

Теперь же для Ким выйти замуж за себя означало публичное обещание самой себе жить по своим собственным правилам и принимать решения, которые помогут ей стать лучшей версией себя.

Отметим, что у Ким есть бойфренд Эдуардо. Узнав о ее желании, он поддержал ее, поскольку сам не желал связывать себя узами брака после пережитого развода.

Давая свадебную клятву, женщина пообещала, что "обретет свою силу, освободится от старого бремени, будет доверять легкости, а не защите, уважать свои потребности, оберегать свою радость и относиться к своей жизни как к драгоценности".

Церемония бракосочетания прошла на пляже

Обручальным кольцом стало кольцо ее матери с бриллиантом.

Новобрачная рада тому, что никогда себе не изменит, и ей не грозит развод. Она не хочет детей и не нуждается в браке с мужчиной.

"У меня есть любящие отношения. У меня есть деньги, карьера, бизнес. Я не думаю, что сейчас вообще логично, чтобы люди женились, не имея или не желая детей. Я не вижу, чтобы это было хорошо", – объяснила Адамс.

Напомним, жительница Великобритании провела официальную церемонию бракосочетания с деревом в парке Римроуз Вэлли в пригороде Ливерпуля.

Также сообщалось, что японец Акихиндо Кондо, работающий администратором в школе, вступил в брак с голограммной певицей по имени Хатсуне Мику.