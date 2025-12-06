Американка вийшла заміж сама за себе: у чому вона присягнулася на весіллі

45-річна власниця маркетингового бізнесу Кім Адамс із Каліфорнії, яка пережила складні й аб'юзивні стосунки, вирішила, що у свій день народження зробить найвідповідальніший крок і вийде заміж. Особливість її рішення в тому, що заміж вона вийшла сама за себе.

Весілля Кім влаштувала на пляжі в Мексиці з клятвами, букетом, білою сукнею і найближчими людьми поруч, пише Daily Star.

Ідея такого шлюбу їй прийшла одного ранку.

"У мене були дуже важкі роки, аж до того, що я думала: "Ну, якщо доживеш до 45, принаймні, тобі більше не доведеться ні про що турбуватися". Це не було самогубством, "більше надії на те, що цей жахливий період не триватиме вічно", — каже вона.

Весілля вона призначила на 1 листопада, коли в Мексиці відзначають День мертвих.

"День мертвих був зворушливим. Немов частина мене померла, і я стала кимось іншим", — пояснила вона.

Кім розіслала запрошення своїм близьким і попросила їх приєднатися до неї в її будинку в Пуерто-Вальярте, на тихоокеанському узбережжі Мексики, щоб бути з нею в цей момент.

Відео дня

"Я ніколи не хотіла виходити заміж. Усі, кого я бачила, виходили заміж, наче все зіпсували. У мене так багато розлучених друзів, і вони казали: не втручайтеся юриспруденцію у своє особисте життя", — згадує героїня.

Вона зізналася, що один з її бойфрендів кликав її заміж, але коли вона відмовилася, їхній роман закінчився.

Тепер же для Кім вийти заміж за себе означало публічну обіцянку самій собі жити за своїми власними правилами й ухвалювати рішення, які допоможуть їй стати кращою версією себе.

Зазначимо, що у Кім є бойфренд Едуардо. Дізнавшись про її бажання, він підтримав її, оскільки сам не бажав пов'язувати себе узами шлюбу після пережитого розлучення.

Даючи весільну клятву, жінка пообіцяла, що "віднайде свою силу, звільниться від старого тягаря, довірятиме легкості, а не захисту, поважатиме свої потреби, оберігатиме свою радість і ставитиметься до свого життя як до коштовності".

Церемонія одруження відбулася на пляжі

Обручкою стала каблучка її матері з діамантом.

Наречена рада тому, що ніколи себе не зрадить, і їй не загрожує розлучення. Вона не хоче дітей і не потребує шлюбу з чоловіком.

"У мене є люблячі стосунки. У мене є гроші, кар'єра, бізнес. Я не думаю, що зараз взагалі логічно, щоб люди одружувалися, не маючи або не бажаючи дітей. Я не бачу, щоб це було добре", — пояснила Адамс.

Нагадаємо, мешканка Великої Британії провела офіційну церемонію одруження з деревом у парку Рімроуз Веллі в передмісті Ліверпуля.

Також повідомлялося, що японець Акіхіндо Кондо, який працює адміністратором у школі, одружився з голограмною співачкою на ім'я Хатсуне Міку.