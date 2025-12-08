У отца не хватило денег на билет для ребенка: в ситуацию вмешалась женщина из очереди (видео)

Американка Дебби Болтон летела самолетом в Даллас (США), когда заметила перед собой мужчину и его дочь перед стойкой. Когда женщина из разговора неизвестного по телефону поняла, что произошло, то решила сделать неожиданный шаг.

Соучредитель компании Norwex, производящей микрофибру и экологические средства для уборки, рассказывает, что у отца возникли проблемы с покупкой билета для ребенка из-за правил авиаперевозчика. Об этом сообщает Newsweek.

"Я заметила отца, который выглядел все более растерянным. Он разговаривал по телефону, был явно встревожен, и было понятно, что возникли проблемы с документами ребенка", — рассказала госпожа Болтон.

Она узнала, что муж купил билет тогда, когда его дочери еще не исполнилось двух лет — то есть она могла лететь бесплатно на коленях у отца. Но со времени бронирования ребенок уже отпраздновал второй день рождения. На регистрации отцу сообщили, что теперь необходимо приобрести отдельный билет — и это будет стоить $749 (31,5 тыс. грн).

"Было видно, что он не может себе этого позволить. Они летели к семье. Видеть, как отец переживает из-за поездки с ребенком, — это больно. Я знаю, насколько изнурительными бывают перелеты с малышами. Помню, как и мне когда-то помогли — и это казалось естественным: просто передать добро дальше", — говорит Болтон.

Наблюдая со стороны, она почувствовала, что должна вмешаться. Поэтому миссис Болтон подошла к стойке, где мужчина стоял с дочерью, и сделала неожиданный поступок.

Дебби Болтон решила помочь мужчине и его дочери

"Я достала кредитную карту и попросила оформить билет на меня. Каждый день я спрашиваю себя: "Чьим чудом я могу быть сегодня?" В тот день я получила шанс — и воспользовалась им", — сказала Болтон.

Американка говорит, что не ждала благодарности или огласки, но история все-таки попала в соцсети. Кто-то, кто видел ситуацию, сфотографировал, фото быстро стало вирусным, и пользователи начали искать эту женщину. В конце концов, ее узнали — один из сотрудников Norwex увидел сообщение и назвал ее имя.

"Я не ожидала, что эта история так откликнется людям. Я просто хотела помочь. Принцип заботы и доброты — это то, чем я руководствуюсь в работе и в жизни. Главное — это важность сочувствия и поддержки друг друга. А добро не обязательно должно быть большим. Самые ценные — искренние маленькие поступки", — говорит она.

