У батька не вистачило грошей на квиток для дитини: у ситуацію втрутилася жінка з черги (відео)

Американка Деббі Болтон летіла літаком до Далласа (США), коли помітила перед собою чоловіка та його доньку перед стійкою. Коли жінка з розмови невідомого по телефону зрозуміла, що сталося, то вирішила зробити неочікуваний крок.

Співзасновниця компанії Norwex, що виробляє мікрофібру та екологічні засоби для прибирання, розповідає, що в батька виникли проблеми з купівлею квитка для дитини через правила авіаперевізника. Про це повідомляє Newsweek.

"Я помітила батька, який виглядав дедалі більш розгубленим. Він розмовляв телефоном, був явно стривожений, і було зрозуміло, що виникли проблеми з документами дитини", — розповіла пані Болтон.

Вона дізналася, що чоловік купив квиток тоді, коли його доньці ще не виповнилося двох років — тобто вона могла летіти безкоштовно на колінах у батька. Але з часу бронювання дитина вже відсвяткувала другий день народження. На реєстрації батькові повідомили, що тепер необхідно придбати окремий квиток — і це коштуватиме $749 (31,5 тис. грн).

Відео дня

"Було видно, що він не може собі цього дозволити. Вони летіли до родини. Бачити, як батько переживає через поїздку з дитиною, — це боляче. Я знаю, наскільки виснажливими бувають перельоти з малечею. Пам’ятаю, як і мені колись допомогли — і це здавалося природним: просто передати добро далі", — каже Болтон.

Спостерігаючи збоку, вона відчула, що мусить втрутитися. Тож пані Болтон підійшла до стійки, де чоловік стояв із донькою, і зробила несподіваний вчинок.

Деббі Болтон вирішила допомогти чолвоіку та його дочці Фото: newsweek

"Я дістала кредитну картку й попросила оформити квиток на мене. Щодня я питаю себе: "Чиїм дивом я можу бути сьогодні?" Того дня я отримала шанс — і скористалася ним", — сказала Болтон.

Американка говорить, що не чекала подяки чи розголосу, але історія все-таки потрапила в соцмережі. Хтось, хто бачив ситуацію, сфотографував, фото швидко стало вірусним, і користувачі почали шукати цю жінку. Зрештою, її упізнали — один зі співробітників Norwex побачив допис і назвав її ім’я.

"Я не очікувала, що ця історія так відгукнеться людям. Я просто хотіла допомогти. Принцип турботи й доброти — це те, чим я керуюся в роботі та в житті. Головне — це важливість співчуття та підтримки одне одного. А добро не обов’язково має бути великим. Найцінніші — щирі маленькі вчинки", — каже вона.

Раніше Фокус розповідав про аеропорт, де пілоти заходили на посадку "наосліп". Протягом 73 років аеропорт "Кайтак" у Гонконзі (Китай) вважався одним із найскладніших і найстрашніших у світі: пілотам доводилося виконувати екстремальні маневри між хмарочосами, горами та гаванню Вікторія.

Згодом стало відомо, який вигляд має аеропорт-привид на Кіпрі. Міжнародний аеропорт Нікосії колись був головною повітряною брамою Кіпру, але після турецького вторгнення в 1974 році перетворився на пустку.