Рембрандт и его муза Саския: история любви художника и его жены, закончившаяся трагедией

22 июня 1634 года Рембрандт ван Рейн женился на Саскии ван Эйленбюрх. Это была одна из самых ярких, но и самых трагических любовных историй в истории искусства. В этом браке молодая девушка стала главной музой, вдохновлявшей художника на создание многочисленных шедевров, сохранившихся до наших дней. "Фокус" расскажет подробнее об этой незаурядной паре, их жизни и любви.

Знаменитый художник обожал свою жену и написал множество её портретов. Они прожили вместе девять лет, до смерти Саскии, которая наступила в результате болезни 14 июня 1642 года. У пары было четверо детей, выжил только один сын — Титус. Но и он умер, не дожив даже до 30 лет.

Невероятная история любви художника и его музы: как всё началось

Рембрандт и его жена Саския были одной из самых известных пар "золотого века" Нидерландов.

21-летняя красавица была дочерью состоятельного фризского судьи. В семье было восемь детей, из них четыре дочери, и Саския была самой младшей. В 7 лет она потеряла мать, а ещё через пять лет — отца.

27-летний Рембрандт был сыном небогатого мельника, но уже тогда становился популярным художником: светские дамы буквально стояли в очереди, ожидая, пока Рембрандт нарисует их портреты.

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Рембрандт познакомился с Саскией в Амстердаме в 1633 году, когда она навещала своего племянника, Хендрика ван Эйленбурга, который в то время был арт-дилером Рембрандта. В то время художник переехал из Лейдена, чтобы поселиться в доме Хендрика ван Эйленбурга в 1632 году. Ван Эйленбург был художником и преуспевающим торговцем произведениями искусства, который основал художественную академию, которой руководил Рембрандт до 1635 года.

Он и Саския начали встречаться, вместе ходили на танцы под открытым небом. Рембрандт был в восторге от этой очаровательной и умной девушки. 8 июня 1633 года пара обручилась. А поженились через год, 22 июня 1634 года.

До женитьбы ему хватало куска сыра с хлебом или простой сельди. А теперь Саския принесла в семью богатое приданое. Рембрандт также стал известным художником.

Рембрандт рисовал картины вместе со своей женой Саскией Фото: Википедия

Он стал уделять много времени обустройству дома, посещая антикварные магазины. Вскоре их квартира стала напоминать настоящий музей. Рембрандт обожал свой дом.

Саския как муза Рембрандта: самые известные её портреты

А свою жену он любил наряжать в бархат, парчу и шелк, осыпал её бриллиантами и жемчугом, любовался игрой света на её очаровательном лице. Саския стала для него источником вдохновения, его счастьем, и он отражал всё это в своих картинах. Рембрандт много рисовал свою жену, её портреты хранятся в музеях по всему миру.

Саския ван Эйленбюрх Фото: Википедия Кто такая Саския ван Эйленбюрх Фото: Википедия

Саския стала для Рембрандта также настоящей музой. Он рисовал и гравировал её сотни раз — как в повседневной жизни, так и в образе богинь, Флоры, невесты или молодой женщины. Наиболее известными примерами, сохранившимися до наших дней, стали:

"Саския в аркадском костюме" (в образе Флоры) — 1635 год

"Автопортрет с Саскией на коленях" (1635–1636) — весёлый, роскошный двойной портрет, на котором они выглядят как королевская чета.

Множество этюдов и рисунков, на которых она улыбается, держит цветы, выглядит игривой и живой.

Они жили в достатке, купили большой дом, у них родилось четверо детей, выжил только сын Титус.

История любви Рембрандта и Саскии Фото: Википедия Рембрандт рисовал свою жену сотни раз Фото: Википедия

Трагический финал великой истории любви

22 сентября 1641 года был крещён их сын Титус, который также умер, не дожив до 30 лет. В следующем году Саския, прожив в браке 9 лет, скончалась 14 июня 1642 года. Ей было 29 лет. Вероятно, причиной стала туберкулёз. Художник был разбит горем — после её смерти он почти перестал рисовать масляными красками на несколько лет.

Завещание Саскии, которое она составила за несколько дней до смерти, впоследствии создало Рембрандту немало трудностей. Ведь она не могла предвидеть его будущее банкротство, произошедшее из-за кредита на дом; она думала, что он всегда будет оставаться богатым.

Все свои средства она завещала сыну Титусу, указав, что он будет получать с них проценты до вступления в брак или достижения совершеннолетия.

Кроме того, она считала, что Рембрандт всегда сможет содержать Титуса. Поэтому Саския включила в завещание условие, что в случае повторного брака мужа её имущество перейдёт не к Титусу, а к одной из её сестёр.

Именно из-за этого условия покойной жены Рембрандт не смог узаконить свои отношения со следующей возлюбленной и матерью его детей — Хендрике Стоффелс.

Когда между Англией и Голландией началась война, многие из его состоятельных заказчиков обанкротились. Поэтому художник не смог выплатить кредит за дом в Амстердаме. Сегодня там находится дом-музей Рембрандта. Поэтому ему пришлось переехать в бедный квартал, где Рембрандт и прожил до конца своей жизни.

Напомним, что "Фокус" писал о том, как Ван Гог стал самым дорогим художником после смерти.

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