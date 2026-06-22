Рембрандт і його муза Саскія: історія кохання художника та його дружини, яка закінчилася трагедією

22 червня 1634 року Рембрандт ван Рейн одружився з Саскією ван Ейленбюрх. Це була одна з найяскравіших, але у найтрагічніших історій кохання в історії мистецтва. У цьому шлюбі молода дівчина перетворилася на головну музу, яка надихала митця на створення численних шедеврів, що збереглися й до наших днів. Фокус розповість більше про цю не пересічну пару, їх життя та любов.

Знаменитий художник обожнював свою дружину і написав безліч її портретів. Вони прожили разом дев'ять років, до смерті Саскії, яка сталася через хворобу 14 червня 1642 року. У пари було четверо дітей, вижив лише один син Тітус. Але й він помер, не доживши навіть до 30 років.

Неймовірна love story художника та його музи: як усе почалося

Рембрандт і його дружина Саскія були однією із найвідоміших пар золотого віку Нідерландів.

21-річна красуня була дочкою заможного фризького судді. У родині було вісім дітей, з них четверо дочок, Саскія — наймолодша. У 7 років вона втратила матір, а ще через п’ять років — батька.

27-річний Рембрандт був сином небагатого мірошника, але вже тоді ставав популярним художником: світські левиці буквально стояли в черзі, чекаючи, щоб Рембрандт намалював їхні портрети.

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Рембрандт познайомився із Саскією в Амстердамі в 1633 році, коли вона відвідувала свого племінника, Хендріка ван Ейленбурга, тодішнього арт-дилера Рембрандта. У ті часи художник переїхав з Лейдена, щоб жити в будинку Хендріка ван Ейленбурга в 1632 році. Ван Ейленбург був художником і процвітаючим торговцем творами мистецтва, який заснував художню академію, якою керував Рембрандт до 1635 року.

Він і Саскія почали зустрічатися, разом ходили на танці просто неба. Рембрандт був у захваті від цієї чарівної й розумної дівчини. 8 червня 1633 року пара заручилася. А одружилися через рік, 22 червня 1634 року.

До одруження, йому вистачало шматка сиру з хлібом або простою оселедцем. А тепер Саскія принесла в родину багате придане. Рембрандт також став відомим художником.

Рембрандт малював карти із дружиною Саскією Фото: Вікіпедія

Він багато часу почав присвячувати облаштуванню оселі, відвідуючи антикварні крамниці. Невдовзі їх квартира стала нагадувати справжній музей. Рембрандт обожнював свій дім.

Саскія як муза Рембрандта: найвідоміші її портрети

А дружину він любив одягати в оксамит, парчу та шовк, обсипав її діамантами та перлами, милувався грою світла на її чарівному обличчі. Саскія стала його натхненням, його щастям, і він усе це показував у картинах. Рембрандт багато малював дружину, її портрети зберігаються в музеях світу.

Саскія ван Ейленбюрх Фото: Вікіпедія Хто така Саскія ван Ейленбюрх Фото: Вікіпедія

Саскія стала для Рембрандта також справжньою музою. Він малював і гравіював її сотні разів — як у повсякденному житті, так і в образі богинь, флори, нареченої чи молодої жінки. Найвідомішими прикладами, що збереглися до наших днів, стали:

"Саскія в аркадському костюмі" (в образі Флори) — 1635 рік

"Автопортрет з Саскією на колінах" (1635–1636) — веселий, розкішний подвійний портрет, де вони виглядають як королівська пара.

Багато етюдів і малюнків, де вона посміхається, тримає квіти, виглядає грайливою та живою.

Вони жили заможно, купили великий будинок у них народилося четверо дітей, вижив лише син Тітус.

Історія кохання Рембрандта і Саскії Фото: Вікіпедія Рембрандт малював дружину сотні разів Фото: Вікіпедія

Трагічний фінал великої історії кохання

22 вересня 1641 року було хрещено їхнього сина Тітуса, який також помер, не доживши до 30 років. Наступного року Саскія після 9 років шлюбу померла 14 червня 1642 року. Їй було 29 років. Ймовірно, що причиною став туберкульоз. Художник був розбитий горем — після її смерті він майже припинив малювати олійними фарбами на кілька років.

Заповіт Саскії, який вона склала за кілька днів до смерті, потім створив для Рембрандта чимало труднощів. Адже вона не могла передбачити його майбутнє банкрутство, що сталося через кредит на будинок, вона думала, що він завжди залишатиметься багатим.

Всі свої кошти вона заповіла синові Тітусу, зазначивши, що чоловік отримуватиме з них відсотки до одруження або повноліття.

Крім того, вона вважала, що Рембрандт завжди зможе утримувати Тітуса. Тож Саскія додала умову до заповіту, що в разі повторного одруження чоловіка її майно переходить не до Тітуса, а до однієї з її сестер.

Саме через цю умову покійної дружини Рембрандт не зміг узаконити свої стосунки з наступною коханою та матір’ю його дітей — Хендрік’є Стоффелс.

Коли між Англією та Голландією розпочалася війна, багато його заможних замовників збанкрутували. Тож художник не зміг виплатити кредит за будинок в Амстердамі. Сьогодні там розташований будинок-музей Рембрандта. Тож йому довелося переїхати до бідного кварталу, де Рембрандт і прожив до кінця свого життя.

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