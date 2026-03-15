Книга, якої не існує: як Лавкрафт змусив людей шукати "Некрономікон" у бібліотеках

Він вигадав богів, що сплять на дні океану, і книгу, яку читачі намагалися знайти у справжніх бібліотеках. Говард Лавкрафт — автор, який перетворив страх перед невідомим на цілу літературну космологію. Фокус розповідає, як його історії про Ктулху, древніх істот і заборонені знання назавжди змінили жанр жахів.

У цей день, 15 березня 1937 року помер один із найвпливовіших авторів літератури жахів 20 століття — Говард Філіпс Лавкрафт. За життя він був майже невідомим автором оповідань для журналів "пульп-фікшн", а сьогодні вважається засновником окремого піджанру — так званого космічного жаху. Його твори сформували цілу міфологію вигаданих істот, заборонених книг і давніх культів, що існували задовго до людства.

Попри те, що Лавкрафт прожив лише 46 років і помер у злиднях, його ідеї вплинули на десятки письменників, режисерів та творців відеоігор. А створений ним образ божества Ктулху став одним із найвідоміших символів сучасного хорору.

Відео дня

Самітник із Провіденса

Говард Лавкрафт народився 20 серпня 1890 року в місті Провіденс у заможній родині. Його дитинство було непростим: батько письменника помер у психіатричній лікарні, а мати через багато років також потрапила до медичного закладу для людей із психічними розладами.

Майбутній письменник виріс у майже повній ізоляції. Через слабке здоров'я він не завжди відвідував школу, багато часу проводив удома й захоплювався читанням. Особливо його цікавили астрономія, антична історія та готична література. Дослідники вважають, що саме поєднання наукових знань і похмурої фантазії стало основою його творчості.

Більшу частину життя Лавкрафт прожив у Провіденсі. Він майже не подорожував, однак у своїх творах створив цілу карту вигаданого Нового Англії — із містами Аркгем, Іннсмут та Данвіч.

Народження космічного жаху

Лавкрафт фактично створив новий тип страху в літературі, який сьогодні називають "космічним жахом". Якщо класична готична проза 19 століття — від історій Едгара Аллана По чи Брема Стокера — лякала привидами, вампірами або проклятими родами, то Лавкрафт переніс джерело страху на значно масштабніший рівень. У його творах жах виникає не від надприродного зла, а від усвідомлення того, що людство — лише випадкова й майже непомітна частина безмежного і байдужого Всесвіту.

Цю ідею дослідники називають космічним індиферентизмом: Всесвіт не ворожий до людини — він просто не звертає на неї уваги. Саме тому герої Лавкрафта часто стикаються не зі злом у звичному сенсі, а з істотами та силами, які існували задовго до появи людства й переживуть його зникнення.

У своїх текстах письменник описував древніх істот — так званих Стародавніх або Великих Давніх, серед яких найвідомішим став Ктулху. За його вигаданою міфологією, ці істоти прибули на Землю задовго до появи людини й залишили після себе руїни міст, культів та заборонених знань. Людська цивілізація у цій картині світу виглядає лише коротким епізодом у набагато давнішій історії планети.

Особливістю стилю Лавкрафта була псевдодокументальність. Його оповідання часто подаються у формі щоденників, листів, наукових звітів або розслідувань. Герої — це вчені, археологи, бібліотекарі чи дослідники, які поступово відкривають факти про заборонені знання. Такий прийом створює відчуття, що описані події можуть бути реальними.

Лавкрафт також створив вигадану географію Нової Англії. У його оповіданнях регулярно з'являються міста Аркгем, Іннсмут та Данвіч. Ці локації пов'язані між собою історіями стародавніх культів, дивних зникнень та археологічних відкриттів, що поступово формують єдиний всесвіт — так звані Міфи Ктулху.

Найяскравіше ця концепція проявляється у його найвідоміших творах:

"Поклик Ктулху" (The Call of Cthulhu, 1928)

"Жахіття Данвіча" (The Dunwich Horror, 1929)

"У горах божевілля" (At the Mountains of Madness, 1936)

"Тінь над Іннсмутом" (The Shadow over Innsmouth, 1936)

Саме в цих текстах сформувалася міфологія Ктулху — вигаданий всесвіт древніх богів, таємних культів і заборонених знань, який згодом почали використовувати й інші письменники.

Багато дослідників вважають, що Лавкрафт створив не просто новий стиль жахів, а цілу літературну космологію, де головний страх полягає не у зустрічі з монстром, а у розумінні того, наскільки крихітним є місце людини у безмежному Всесвіті.

Некрономікон: вигадка, у яку повірили

Одним із найвідоміших елементів міфології Лавкрафта стала вигадана книга "Некрономікон" — заборонений гримуар, що нібито містить знання про древніх богів і сили, які існували ще до появи людства.

Лавкрафт створив настільки переконливу "біографію" цієї книги, що багато читачів повірили в її реальне існування. За вигаданою історією, Некрономікон написав у 8 столітті арабський поет і містик Абдул Альхазред, якого в текстах Лавкрафта називають "божевільним арабом". За легендою, він подорожував пустелями Близького Сходу, де відкрив таємниці древніх істот, що колись правили Землею.

У своїх оповіданнях Лавкрафт описував складну історію книги. Нібито оригінал арабською мовою було написано близько 730 року, пізніше текст переклали грецькою, а вже в середньовіччі з'явився латинський переклад. У різних творах письменник згадує, що примірники "Некрономікона" нібито зберігаються в кількох великих бібліотеках світу — зокрема у Британському музеї, бібліотеці Гарвардського університету та у вигаданому Міскатонікському університеті в місті Аркгем.

Саме цей прийом — згадування реальних місць поряд із вигаданими — створював ефект правдоподібності. Читачеві могло здатися, що книга справді існує, просто захована в архівах і доступна лише обраним дослідникам.

Після смерті Лавкрафта у 1937 році ця легенда почала жити власним життям. Бібліотеки США та Великої Британії отримували листи від читачів, які просили надати доступ до "забороненого манускрипту". Деякі люди були переконані, що письменник лише зашифрував справжню історію стародавнього гримуару.

У другій половині 20 століття з'явилися й комерційні "версії" "Некрономікона". Різні видавці почали випускати книги під цією назвою, оформлюючи їх як стародавні окультні тексти. Найвідомішим прикладом став так званий Simon Necronomicon, виданий у Нью-Йорку 1977 року. Попри те, що текст не мав жодного зв'язку з творами Лавкрафта, його активно продавали як "справжню" книгу з таємними знаннями.

Сам Лавкрафт неодноразово пояснював у листах друзям і читачам, що "Некрономікон" — це літературна вигадка. У листі до письменника Кларка Сміта він прямо писав, що створив книгу як художній прийом для своїх історій.

Однак міф виявився настільки переконливим, що й досі багато людей шукають "справжній Некрономікон".

Іронія полягає в тому, що книга, яка ніколи не існувала, стала однією з найвідоміших "заборонених книг" у світовій культурі — і одним із найяскравіших доказів сили уяви Лавкрафта.

Слава після смерті

За життя Лавкрафт публікувався переважно в журналі Weird Tales, який спеціалізувався на фантастиці та жахах. Його твори не приносили значних доходів, і письменник часто жив у скрутному фінансовому становищі.

Після смерті ситуація змінилася. Його друзі заснували видавництво Arkham House, яке почало видавати збірки його творів. Саме тоді інтерес до творчості Лавкрафта почав стрімко зростати.

Сьогодні його ідеї вплинули на численні книги, фільми, настільні ігри та відеоігри. Багато сучасних авторів жахів визнають, що саме він заклав основу для нового типу страху — страху перед безмежністю і байдужістю Всесвіту.

