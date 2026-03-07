"Із широко заплющеними очима": фільм Кубрика, який після справи Епштейна читають інакше

У цей день 27 років тому помер Стенлі Кубрик. А вже через два дні на екрани вийшла його остання стрічка — "Із широко заплющеними очима" — історія про таємні ритуали, маски та закриті клуби світової еліти. Спершу її сприйняли як провокаційну фантазію режисера. Але через два десятиліття, після скандалу навколо Джеффрі Епштейна, фільм знову опинився в центрі уваги. Чи був Кубрик режисером, який просто зняв гучну історію, чи людиною, що знала про світ еліт значно більше, ніж показала камера?

У цей день, 7 березня 1999 року помер режисер, який змінив мову світового кіно — Стенлі Кубрик. За більш ніж сорок років кар'єри він зняв лише тринадцять повнометражних фільмів, але майже кожен із них став подією — від "Космічної одіссеї 2001" року до "Механічного апельсина". Його роботи змінювали жанри, провокували дискусії та змушували глядачів шукати сенси там, де інші режисери пропонували готові відповіді.

Останньою стрічкою Кубрика став фільм "Із широко заплющеними очима". Прем'єра відбулася вже після смерті режисера й одразу викликала суперечки. У центрі сюжету — нічна подорож нью-йоркського лікаря Білла Гарфорда, який випадково потрапляє на закриту церемонію в розкішному маєтку. Люди в масках, складний ритуал і сцени сексуальних обрядів створюють атмосферу клубу, куди мають доступ лише обрані.

Коли "Із широко заплющеними очима" вийшов у прокат у 1999 році, багато критиків назвали стрічку провокаційною фантазією про світ надбагатих людей. Однак через два десятиліття фільм почали згадувати знову — вже після скандалу навколо фінансиста Джеффрі Епштейн.

Режисер, який змушував глядачів думати

Стенлі Кубрик працював зовсім інакше, ніж більшість режисерів Голлівуду. Він міг роками готуватися до нового проєкту, вивчаючи тему з майже науковою ретельністю. Його стиль вирізняли симетрична композиція кадру, холодна візуальна естетика і складна символіка.

Перфекціонізм Кубрика став легендою. Під час зйомок "Сяйва" акторка Шеллі Дюваль виконувала одну сцену понад сто разів. Сам режисер майже не давав інтерв'ю й уникав публічності, що лише посилювало ауру загадковості навколо його робіт.

Його фільми завжди мали кілька рівнів прочитання. "Космічна одіссея 2001 року" стала філософською притчею про еволюцію людства, "Механічний апельсин" досліджував природу насильства і свободи, а "Цільнометалева оболонка" показувала війну як психологічну машину знищення.

Кінокритик Роджер Еберт писав, що фільми Кубрика "не дають готових відповідей — вони ставлять запитання і змушують глядача думати".

"Із широко заплющеними очима": світ, де багатство означає владу

Сюжет кінострічки побудований як нічна подорож героя через різні соціальні шари Нью-Йорка. Але кульмінацією стає сцена закритої церемонії в розкішному маєтку.

Учасники носять маски, дотримуються суворого ритуалу і мовчки підкоряються правилам людини в червоному плащі. Коли герой випадково порушує ці правила, його попереджають про небезпеку.

Кубрик ніколи прямо не пояснював сенс цієї сцени. Однак багато критиків вважають, що режисер показує систему влади, у якій еліти живуть за власними законами. Видання Vulture писало, що стрічка виглядає як "дослідження того, як багатство створює закриті системи привілеїв".

Скандал Епштейна: коли фантазія почала нагадувати реальність

У 2019 році світ сколихнув арешт Джеффрі Епштейна, якого звинуватили у створенні мережі сексуальної експлуатації неповнолітніх. Під час судових процесів було оприлюднено тисячі документів — так звані "файли Епштейна", у яких згадуються сотні впливових людей.

За даними журналістського розслідування Business Insider, серед них — політики, бізнесмени, актори та представники світської еліти. Сам факт згадки в цих документах не означає причетності до злочинів, але демонструє масштаб соціальних контактів фінансиста.

Після оприлюднення цих матеріалів багато глядачів знову згадали "Із широко заплющеними очима". Сцени закритих вечірок для надбагатих людей, атмосфера мовчання і відчуття повної безкарності почали виглядати не просто художньою фантазією.

Інтерес до фільму посилює ще одна обставина: Стенлі Кубрик помер лише через кілька днів після того, як показав студії Warner Bros. фінальну версію стрічки. Офіційною причиною смерті назвали серцевий напад.

Однак у мережі давно циркулюють альтернативні версії. Прихильники теорій змови припускають, що режисер нібито планував показати ще більш шокуючі сцени, які могли викрити темні сторони світових еліт. Деякі автори навіть говорять про нібито вирізані 20–25 хвилин фільму.

Ці твердження не мають підтверджень, але стали основою популярної теорії про те, що Кубрик "занадто багато знав". Після скандалу з Епштейном інтерес до таких версій лише зріс.

Фільм, який досі викликає дискусії

Через понад чверть століття після прем'єри "Із широко заплющеними очима" залишається одним із найзагадковіших фільмів у історії Голлівуду.

Для одних це історія про кризу шлюбу і ревнощі. Для інших — алегорія про світ, у якому багатство і влада створюють власні правила.

Стенлі Кубрик так і не пояснив остаточно, що саме хотів сказати цією історією. І, можливо, саме тому його останній фільм продовжує викликати нові дискусії.

Що більше світ дізнається про темні сторони закритих клубів багатих і впливових людей, то частіше глядачі повертаються до стрічки Кубрика — і знову ставлять запитання: чи був це просто фільм, чи художнє попередження про світ, який зазвичай залишається за зачиненими дверима.

