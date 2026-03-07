"С широко закрытыми глазами": фильм Кубрика, который после дела Эпштейна читают иначе

В этот день 27 лет назад умер Стэнли Кубрик. А уже через два дня на экраны вышла его последняя лента — "С широко закрытыми глазами" — история о тайных ритуалах, масках и закрытых клубах мировой элиты. Сначала ее восприняли как провокационную фантазию режиссера. Но спустя два десятилетия, после скандала вокруг Джеффри Эпштейна, фильм снова оказался в центре внимания. Был ли Кубрик режиссером, который просто снял громкую историю, или человеком, который знал о мире элит гораздо больше, чем показала камера?

В этот день, 7 марта 1999 года умер режиссер, который изменил язык мирового кино — Стэнли Кубрик. За более чем сорок лет карьеры он снял всего тринадцать полнометражных фильмов, но почти каждый из них стал событием — от "Космической одиссеи 2001" года до "Механического апельсина". Его работы меняли жанры, провоцировали дискуссии и заставляли зрителей искать смыслы там, где другие режиссеры предлагали готовые ответы.

Последней лентой Кубрика стал фильм "С широко закрытыми глазами". Премьера состоялась уже после смерти режиссера и сразу вызвала споры. В центре сюжета — ночное путешествие нью-йоркского врача Билла Гарфорда, который случайно попадает на закрытую церемонию в роскошном поместье. Люди в масках, сложный ритуал и сцены сексуальных обрядов создают атмосферу клуба, куда имеют доступ лишь избранные.

Когда "С широко закрытыми глазами" вышел в прокат в 1999 году, многие критики назвали ленту провокационной фантазией о мире сверхбогатых людей. Однако спустя два десятилетия фильм начали вспоминать снова — уже после скандала вокруг финансиста Джеффри Эпштейна.

Режиссер, который заставлял зрителей думать

Стэнли Кубрик работал совсем иначе, чем большинство режиссеров Голливуда. Он мог годами готовиться к новому проекту, изучая тему с почти научной тщательностью. Его стиль отличали симметричная композиция кадра, холодная визуальная эстетика и сложная символика.

Перфекционизм Кубрика стал легендой. Во время съемок "Сияния" актриса Шелли Дюваль исполняла одну сцену более ста раз. Сам режиссер почти не давал интервью и избегал публичности, что лишь усиливало ауру загадочности вокруг его работ.

Его фильмы всегда имели несколько уровней прочтения. "Космическая одиссея 2001 года" стала философской притчей об эволюции человечества, "Заводной апельсин" исследовал природу насилия и свободы, а "Цельнометаллическая оболочка" показывала войну как психологическую машину уничтожения.

Кинокритик Роджер Эберт писал, что фильмы Кубрика "не дают готовых ответов — они задают вопросы и заставляют зрителя думать".

"С широко закрытыми глазами": мир, где богатство означает власть

Сюжет киноленты построен как ночное путешествие героя через различные социальные слои Нью-Йорка. Но кульминацией становится сцена закрытой церемонии в роскошном поместье.

Участники носят маски, придерживаются строгого ритуала и молча подчиняются правилам человека в красном плаще. Когда герой случайно нарушает эти правила, его предупреждают об опасности.

Кубрик никогда прямо не объяснял смысл этой сцены. Однако многие критики считают, что режиссер показывает систему власти, в которой элиты живут по собственным законам. Издание Vulture писало, что лента выглядит как "исследование того, как богатство создает закрытые системы привилегий".

Скандал Эпштейна: когда фантазия начала напоминать реальность

В 2019 году мир всколыхнул арест Джеффри Эпштейна, которого обвинили в создании сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Во время судебных процессов были обнародованы тысячи документов — так называемые"файлы Эпштейна", в которых упоминаются сотни влиятельных людей.

По данным журналистского расследования Business Insider, среди них — политики, бизнесмены, актеры и представители светской элиты. Сам факт упоминания в этих документах не означает причастности к преступлениям, но демонстрирует масштаб социальных контактов финансиста.

После обнародования этих материалов многие зрители снова вспомнили "С широко закрытыми глазами". Сцены закрытых вечеринок для сверхбогатых людей, атмосфера молчания и ощущение полной безнаказанности начали выглядеть не просто художественной фантазией.

Интерес к фильму усиливает еще одно обстоятельство: Стэнли Кубрик умер всего через несколько дней после того, как показал студии Warner Bros. финальную версию ленты. Официальной причиной смерти назвали сердечный приступ.

Однако в сети давно циркулируют альтернативные версии. Сторонники теорий заговора предполагают, что режиссер якобы планировал показать еще более шокирующие сцены, которые могли разоблачить темные стороны мировых элит. Некоторые авторы даже говорят о якобы вырезанных 20-25 минутах фильма.

Эти утверждения не имеют подтверждений, но стали основой популярной теории о том, что Кубрик "слишком много знал". После скандала с Эпштейном интерес к таким версиям только возрос.

Фильм, который до сих пор вызывает дискуссии

Спустя более четверти века после премьеры "С широко закрытыми глазами" остается одним из самых загадочных фильмов в истории Голливуда.

Для одних это история о кризисе брака и ревности. Для других — аллегория о мире, в котором богатство и власть создают собственные правила.

Стэнли Кубрик так и не объяснил окончательно, что именно хотел сказать этой историей. И, возможно, именно поэтому его последний фильм продолжает вызывать новые дискуссии.

Чем больше мир узнает о темных сторонах закрытых клубов богатых и влиятельных людей, тем чаще зрители возвращаются к ленте Кубрика — и снова задаются вопросом: был ли это просто фильм или художественное предупреждение о мире, который обычно остается за закрытыми дверями.

