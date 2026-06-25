Хвасталась богатством в сети: инфлюенсершу ограбили после серии видео с золотом и наличными (видео)

В дом индийской инфлюенсерши, известной тем, что она хвастается своими ювелирными изделиями в Интернете, проникли воры и похитили много ценных вещей.

Рачна Гурджар часто демонстрирует свои деньги и ювелирные изделия на YouTube и других социальных сетях. Но недавно она стала жертвой кражи, в результате которой лишилась своих драгоценных украшений и других ценностей, пишет Oddity Central.

В дом индийской инфлюенсерши проникли воры

По словам женщины, инцидент произошел поздно ночью, когда она и её семья спали в своём доме в районе Шивпури штата Мадхья-Прадеш. Несколько неизвестных мужчин перерезали ограду вокруг участка и проникли внутрь дома, где заперли дверь в комнату, в которой спала семья.

Женщина утверждает, что они с мужем поняли, что что-то не так, около 4 утра, когда один из них проснулся и заметил, что двери закрыты. Они попытались их открыть, но двери были заперты, поэтому запаниковали и позвонили соседям-родственникам, чтобы те вывели их из комнаты.

Відео дня

Когда пара наконец выбралась, Рачна с мужем обнаружили следы кражи: в частности, опустошенные складские помещения, пропавшие драгоценности, наличные деньги и даже коробку энергетических напитков. Полиция начала расследование, но подозреваемых до сих пор не установили.

"Они заперли нас в комнате, а затем совершили кражу. Они унесли золото, серебряные украшения, наличные деньги и упаковку энергетического напитка стоимостью от 8 до 10 лакхов рупий (8000 – 10 500 долларов США). Они также изменили углы наклона камер видеонаблюдения, возможно, с помощью бамбуковой трости, чтобы их лица не попали в кадр", — сказал Гурджар.

Ограбление в Индии

Полиция начала расследование этого дела, и одной из главных зацепок является активность Рачни Гурджар в социальных сетях. Недавно она снимала видео из своего дома, демонстрируя свои драгоценности и пачки денег почти 100 000 подписчикам в социальных сетях. Следователи считают, что это могло сделать её мишенью для грабителей.

Пока полиция пытается установить личности мужчин в масках, запечатленных на записях с камер видеонаблюдения в Рачни, этот инцидент вызвал бурные дискуссии в сети о рисках демонстрации богатства и интерьеров домов в социальных сетях.