Демонструвала багатство в мережі: інфлюенсерку обікрали після серії відео із золотом та готівкою (відео)

В будинок індійської інфлюенсерки, відомої тим, що вона хизується своїми ювелірними виробами в Інтернеті, залізли здодії та викрали багато цінних речей.

Рачна Гурджар часто демонструє свої гроші та ювелірні вироби на YouTube та інших платформах соціальних мереж. Але нещодавно вона стала жертвою крадіжки, в результаті якої вона залишилася без своїх дорогоцінних прикрас та інших цінностей, пише Oddity Central.

В будинок індійської інфлюенсерки залізли злодії

За словами жінки, інцидент стався пізно вночі, коли вона та її родина спали у своєму будинку в районі Шівпурі штату Мадх'я-Прадеш. Кілька невідомих чоловіків перерізали огорожу навколо ділянки та проникли всередину будинку, де замкнули двері до кімнати, де спала родина.

Жінка стверджує, що вони з чоловіком зрозуміли, що щось не так, близько 4-ї ранку, коли один з них прокинувся і помітив, що двері зачинені. Вони спробували їх відчинити, але вони були замкнені, тому запанікували та зателефонували сусідам-родичам, щоб вони вивели їх з кімнати.

Відео дня

Коли пара нарешті вибралася, то Рачна з чоловіком виявили ознаки крадіжки, зокрема спустошені складські приміщення, зниклі коштовності, готівку та навіть коробку енергетичних напоїв. Поліція розпочала розслідування, але підозрюваних досі не ідентифікували.

"Вони замкнули нас у кімнаті, а потім скоїли крадіжку. Вони забрали золото, срібні прикраси, готівку та упаковку енергетичного напою вартістю від 8 до 10 лакхів рупій (8000 – 10 500 доларів США). Вони також змінили кути камер відеоспостереження, можливо, за допомогою бамбукової тростини, щоб їхні обличчя не були записані", — сказав Гурджар.

Пограбування в Індії

Поліція розпочала розслідування цієї справи, і однією з головних зачіпок є активність Рачни Гурджар у соціальних мережах. Нещодавно вона записувала відео зі свого будинку, демонструючи свої коштовності та пачки грошей майже 100 000 підписників у соціальних мережах. Слідчі вважають, що це могло зробити її мішенню для грабіжників.

Поки поліція намагається встановити особи чоловіків у масках, яких видно на записах з камер відеоспостереження, знятих у Рачні, інцидент викликав гарячі дискусії в мережі щодо ризиків демонстрації багатства та інтер'єру будинків у соціальних мережах.