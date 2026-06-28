"Повернула не туда": жираф сбежала из центра для животных и устроила двухнедельное турне (фото, видео)

В штате Техас (США) завершилась двухнедельная эпопея по поиску пропавшей жирафы Грейси. Животное сбежало с ранчо своего владельца и провело в дикой природе почти 14 дней, несмотря на активные поиски полиции и спасателей.

Жирафа заметили во время воздушных поисков в 6 км от его вольера, а владелец жирафа Вик Джонс связался с ветеринаром и собрал команду, чтобы безопасно вернуть животное на ранчо. Об этом сообщает AP.

"Она в хорошем состоянии. Стоит себе, машет хвостом", — сказал владелец.

Трехлетнюю жирафку весом около 540 кг нашли возле пруда, где она провела в этой местности примерно неделю. Ветеринары и спасатели после обнаружения животного были вынуждены применить седативные препараты, чтобы доставить Грейси на осмотр.

Оказалось, что когда Ширафу объявили в розыск, местных жителей попросили сообщать о появлении животного. Однако выяснилось, что она никому не попадалась на глаза и жила в отдалённом районе.

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Владелец животного Вик Джонс отмечает, что побег жирафы произошёл случайно — после одной из прогулок она должна была вернуться в вольер, но "повернула не туда" и оказалась по ту сторону калитки ограждения. Поэтому, вероятно, животное пошло дальше осматриваться, не возвращаясь на своё место пребывания.

Теперь мистер Джонс планирует всё-таки возвести надёжную ограду на территории для животного, а пока животное будет находиться под наблюдением врачей и жить в вольере. Впоследствии владелец ширафы планирует выделить ей для проживания огромную территорию.

Ранее "Фокус" сообщал о том, как с съемочной площадки сбежали жираф и слон. Выяснилось, что животные сбежали с одной из съемочных площадок комплекса Cinecittà в Риме.

Впоследствии стало известно, почему у жирафов такие длинные ноги. В ходе исследования учёные выяснили, что такое строение животного стало результатом эволюции и особенностей его питания.