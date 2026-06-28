"Звернула не туди": жирафа втекла з центру тварин та влаштувала двотижневе турне (фото, відео)

У штаті Техас (США) завершилася двотижнева епопея з пошуку зниклої жирафи Грейсі. Тварина втекла з ранчо власника та провела посеред дикої природи майже 14 днів попри плідні пошуки поліції та рятувальників.

Тварину помітили під час повітряних пошуків за 6 км від її вольєра, а власник жирафи Вік Джонс зв'язався з ветеринаром і зібрав команду, щоб безпечно повернути тварину на ранчо. Про це повідомляє AP.

"Вона у хорошому стані. Стоїть собі, помахує хвостом", — сказав власник.

Трирічну жирафу масою близько 540 кг знайшли поблизу ставка, де вона провела в цій місцевості приблизно тиждень. Ветеринари та рятувальники після виявлення тварини змушені були застосувати седативні препарати, аби перевезти Грейсі до огляд.

Виявилося, що коли ширафу оголосили в розшук, місцевих попрохали повідомляти про появу тварини. Однак стало відомо, що вона нікому не потрапляла на очі та жила у віддаленому районі.

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Власник тварини Вік Джонс вказує, що втеча жирафи сталася випадково — після однієї з прогулянок вона мала повернутися до вольєра, але "звернула не туди" і опинилася по той бік хвіртки загородження. Тому ймовірно тварина пішла далі гляти, не повертаючись до свого місця перебування.

Тепер містер Джонс планує таки звести серйозну огорожу на території для тварини, а допоки тварина буде під наглядом лікарів і перебувати в вольєрі. Згодом власник ширафи планує віддати їй під перебування величезну територію.

Раніше Фокус повідомляв про те, як зі знімального майданчика втекли жирафа і слон. З'ясувалося, що тварини втекли з одного зі знімальних майданчиків комплексу Cinecittà в Римі.

Згодом стало відомо, чому в жирафів такі довгі ноги. Вчені виявили у дослідженні, що така будова тварини стала наслідком еволюції та способу харчування тварини.