Чому у жирафів такі довгі ноги: моделювання надало несподівану відповідь (фото)

Жирафи — одні з найнезвичайніших тварин у світі з довгими ногами й шиями. У новому дослідженні вчені розкрили правду про те, навіщо жирафам насправді необхідні такі довгі ноги.

Більшість людей замислювалися, чому у жирафа така довга шия. Відповідь здається досить очевидною: вона дозволяє тварині дотягуватися до соковитого листя на верхівках найвищих акацій в Африці. У результаті тільки жирафи мають прямий доступ до цього листя, тоді як дрібніші ссавці змушені конкурувати один з одним біля землі, пише The Conversation.

За словами дослідників, це "ексклюзивне джерело їжі", ймовірно, дає змогу жирафам розмножуватися цілий рік і краще переносити посуху, ніж інші нижчі види. Однак довга шия, як відомо, обходиться дорого.

Серце жирафа змушене створювати достатній тиск, щоб перекачувати кров на кілька метрів до голови. Дані вказують на те, що кров'яний тиск дорослого жирафа зазвичай перевищує 200 мм рт. ст. — більш ніж удвічі вищий, ніж у більшості ссавців.

Таким чином серце жирафа, що перебуває в спокої, споживає більше енергії, ніж все тіло людини в стані спокою, а також більше енергії, ніж серце будь-якого іншого ссавця порівнянного розміру. У новому дослідженні вчені виявили, що у серця жирафа є кілька невизнаних помічників у боротьбі з гравітацією: довгі ноги тварини.

Скільки енергії потрібно жирафу для перекачування крові

У новому дослідженні вчені кількісно оцінили енергетичні витрати на перекачування крові в типового дорослого жирафа і порівняли їх із витратами тварини з короткими ногами, але довшою шиєю, щоб досягти тієї ж висоти на верхівці дерева.

Зазначимо, що ця істота являла собою комбінацію тіла звичайної африканської антилопи канни й шиї жирафа. Вчені прозвали тварину "елафф". Результати показали, що тварина витрачає 21% від загального енергетичного бюджету на харчування серця, водночас витрати жирафа становлять 16%, а людини — 6,7%.

Результати вказують на те, що піднімаючи серце ближче до голови за допомогою довгих ніг, жираф "економить" лише 5% енергії, отриманої з їжі. За рік ця економія енергії склала б понад 1,5 тонни їжі, що може стати вирішальним фактором у боротьбі за життя в африканській савані.

Уявний "елаффе", з нижньою частиною тіла канни і подовженою шиєю жирафа, використовував би ще більше енергії, щоб перекачувати кров від серця до голови Фото: University of Pretoria

Таємниця жирафів

У книжці "Як працюють жирафи" зоолог Грем Мітчелл стверджує, що в предків жирафів були довгі ноги, перш ніж у них розвинулася довга шия — це вельми логічно з енергетичного погляду. Дані вказують на те, що довгі ноги полегшують роботу серця, а довга шия ускладнює її.

Втім, жирафам довелося заплатити за довгі ноги: тварини змушені розставляти передні ноги під час пиття, що ускладнює їм підйом і втечу при появі хижака. Статистика показує, що жирафи частіше за всіх інших ссавців, що служать здобиччю, залишають водопій, не напившись.

Максимальна довжина шиї жирафів

Учені стверджують, що енерговитрати серця прямо пропорційні висоті шиї, тож має існувати межа. Завроподовий динозавр, жираффатитан, височіє на 13 метрів над підлогою Берлінського музею природничої історії.

Висота його шиї становить 8,5 метрів, що вимагало б кров'яного тиску близько 770 мм рт. ст. для подачі крові до голови — майже у вісім разів більше, ніж у середньостатистичного ссавця. За словами вчених, це неправдоподібно, оскільки енергетичні витрати серця на перекачування крові перевищили б енергетичні витрати всього іншого тіла. Простими словами, завроподні динозаври просто не могли б підняти голову так високо, не втративши свідомість. Ба більше, малоймовірно, що будь-яка наземна тварина в історії могла перевершити зріст дорослого самця жирафа.

