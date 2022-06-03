Вчені з'ясували, навіщо жирафам така довга шия (фото)

Вчені вивчили скам'янілість тварини Discokeryx xieshi з раннього міоцену. Вона схожа на жирафа, але не має характерної для тваринної шиї.

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Під час свого недавнього дослідження вчені вивчили скам'янілість тварини Discokeryx xieshi з раннього міоцену, вік якої становить майже 17 мільйонів років, пише Inverse.

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D. xiezhi є твариною, схожою на жирафа, проте з декількома разючими відмінностями. D. xiezhi не має характерної шиї жирафа. Проте його скам'янілість розповідає палеонтологам, який спосіб життя вела ця тварина мільйони років тому, і про те, як це може вплинути на еволюцію унікальної морфології жирафа.

Як зазначають вчені, головною характеристикою поведінки D. xiezhi є те, що вони багато билися головою. У деяких жуйних тварин є роги, водночас у жирафів головні виступи — осикони.

Якщо ви коли-небудь ставили собі питанням, чому у жирафів довгі шиї й чому вони мають осикони, то нове дослідження під керівництвом вченого Цзінь Мена з Американського музею природної історії та його колег, розглядає, як ці два явища можуть бути пов'язані. Причому розібратися в цьому питанні може допомогти саме D. xiezhi.

[ + – ] Останки стародавнього родича жирафів — D. xiezhi

Нове дослідження припускає, що у жирафів розвинулися довгі шиї в результаті статевого відбору, а їхнє походження йде від D. xiezhi. Сьогодні довгі шиї жирафів служать важливою метою в годуванні, боротьбі та уникненні хижаків.

Зокрема, спосіб боротьби жирафа, званий "боротьбою шиями" (англ. necking), пов'язаний з кращим методом боротьби жуйних тварин з короткою шиєю — ударом головою.

Жуйні тварини потребували рогів для боротьби. Через те, що вони травоїдні, зуби більше підходять для подрібнення рослинності, а не для розрізання плоті. Тому вони не можуть завдавати смертельних укусів, як леви.

"Боротьба шиями" — це ще й демонстрація спарювання. Самці жирафів переслідують інших самців жирафів, щоб змагатися за самку. Самець із переважливими осиконами має перевагу, тому його риси передаються потомству після спарювання.

[ + – ] D. xiezhi є твариною, схожою на жирафа, проте з декількома разючими відмінностями. D. xiezhi не має характерної шиї жирафу

Ріг D. xiezhi був великим плоским диском товщиною близько 5 см, створений з кератину, з якого складаються нігті людини й роги носорога.

Як пояснює Мен, плоский ріг та складний скелет шиї зробили D. xiezhi найкращим головорізом в історії жуйних тварин.

"Суть у вивченні D. xiezhi полягає в тому, що він показує, як статевий відбір відіграв важливу роль у морфології шиї предка жирафа. Причому таке пояснення може бути використане і для сучасного жирафа", — зазначили вчені.

Розглядаючи бойове спорядження древнього предка жирафа, можна дійти невтішного висновку, що довга шия у жирафів розвинулася як для того, щоб харчуватися, а й щоб боротися. Ця боротьба, яка підтримувалась статевим відбором, призвела до того, що у жирафів почала рости шия.

Нагадаємо, що в лютому минулого року в Африці відкрили двох приголомшливих карликових жирафів. Але, як зазначають вчені, такий чарівний зовнішній вигляд здатний негативно вплинути на їхнє життя. Адже невисокий ріст може зробити їх легшою здобиччю.