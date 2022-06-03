Ученые выяснили, зачем жирафам такая длинная шея (фото)
Ученые изучили окаменелость животного Discokeryx xieshi из раннего миоцена. Оно похоже на жирафа, но не имеет характерной для животного шеи.
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В ходе своего недавнего исследования ученые изучили окаменелость животного Discokeryx xieshi из раннего миоцена, возраст которого составляет почти 17 миллионов лет, пишет Inverse.
D. xiezhi представляет собой животное, похожее на жирафа, однако с несколькими разительными отличиями. D. xiezhi не имеет характерной шеи жирафа. Однако его окаменелость рассказывает палеонтологам, какой образ жизни вело это животное миллионы лет назад, и о том, как это может повлиять на эволюцию уникальной морфологии жирафа.
Как отмечают ученые, главной характеристикой поведения D. xiezhi является то, что они много бодались головой. У некоторых жвачных животных есть рога, в то время как у жирафов головные выступы представляют собой оссиконы.
Если вы когда-нибудь задавались вопросом, почему у жирафов длинные шеи и почему у них есть оссиконы, то новое исследование под руководством ученого Цзинь Мэна из Американского музея естественной истории и его коллег, рассматривает, как эти два явления могут быть связаны. Причем разобраться в этом вопросе может помочь как раз D. xiezhi.
Новое исследование предполагает, что у жирафов развились длинные шеи в результате полового отбора, а их происхождение идет от D. xiezhi. Сегодня длинные шеи жирафов служат важной цели в кормлении, борьбе и избегании хищников.
В частности, способ борьбы жирафа, называемый "борьбой шеями" (англ. necking) связан с предпочтительным методом борьбы жвачных животных с короткой шеей — ударом головой.
Жвачные животные нуждались в рогах для борьбы. Так как они травоядные, их зубы больше подходят для измельчения растительности, а не для разрезания плоти. Поэтому они не могут наносить смертельные укусы, как львы.
"Борьбой шеями" — это еще и демонстрация спаривания. Самцы жирафов преследуют других самцов жирафов, чтобы соперничать за самку. Самец с превосходящими оссиконами имеет преимущество, поэтому его черты передаются потомству после спаривания.
Рог D. xiezhi представлял собой большой плоский диск толщиной около 5 см, созданный из кератина, из которого сделаны ногти человека и рога носорога.
Как объясняет Мэн, плоский рог и сложный скелет шеи сделали D. xiezhi лучшим головорезом в истории жвачных животных.
"Главная суть в изучении D. xiezhi состоит в том, что он показывает, как половой отбор сыграл важную роль в морфологии шеи предка жирафа. Причем такое объяснение может быть использовано и для современного жирафа", — отметили ученые.
Рассматривая боевое снаряжение древнего предка жирафа, можно сделать вывод, что длинная шея у жирафов развилась не только для того, чтобы питаться, но и чтобы бороться. Эта борьба, которая поддерживалась половым отбором, привела к тому, что у жирафов начала расти шея.
Напомним, что в феврале прошлого года в Африке открыли двух потрясающих карликовых жирафов. Но как отмечают ученые, такой очаровательный внешний вид способен негативно повлиять на их жизнь. Ведь невысокий рост может сделать их более легкой добычей.