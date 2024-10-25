Узнать о хронической боли заранее: ученые научились предсказывать осложнения после травмы шеи

Травма шеи, которая является частым спутником многих аварий, порой становится фундаментом для осложнений, преследующих людей всю жизнь. Однако ученые наконец-то разобрались в причине таких хронических побочных эффектов и смогут их лечить.

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Ученые обнаружили, что могут предсказать, у кого из пациентов с хлыстовой травмой разовьется хроническая боль уже через несколько дней после нее, основываясь на активности мозга и уровне тревожности. Прорывное исследование, проведенное специалистами Северо-Западной медицины, выявило сильную корреляцию между взаимодействием в областях мозга, связанных с памятью, и вероятностью развития хронической боли, пишет ScienceDaily.

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Хлыстовая травма возникает при внезапном и сильном толчке шеи, как правило, в результате автомобильных аварий с выездом задним ходом. Такое резкое движение может вызвать напряжение или повреждение мышц, связок и других тканей, что приводит к таким симптомам, как боль, скованность, головная боль, а иногда и головокружение. Хотя большинство людей восстанавливаются в течение нескольких недель, в некоторых случаях хлыстовая травма может привести к хронической боли и долгосрочным осложнениям.

Степень взаимодействия между гиппокампом, отвечающим за консолидацию памяти, и корой головного мозга, которая занимается хранением долгосрочной памяти, служит прогностическим маркером. Более того, пациенты с более высоким уровнем тревожности сразу после травмы чаще страдали от постоянной боли.

Это первый случай, когда ранние изменения в мозге могут быть связаны с будущим развитием хронической боли, отметили ученые. Авторы исследования под руководством Пауло Бранко, доцента Северо-Западного университета, подчеркивают, что такая активность мозга может формировать сильные, эмоционально заряженные воспоминания о травме и связанной с ней боли. Такая повышенная связь между гиппокампом и корой головного мозга может сделать мозг более чувствительным к болевым сигналам, что приведет к хронической боли, поскольку мозг "научится" ассоциировать движения с болью. Бранко объясняет, что роль мозга в хронической боли выходит за рамки травмы, формируя реакцию организма на движения через память.

В свете этого ученые считают, что ключ к предотвращению хронической боли лежит в раннем вмешательстве. Апкара В. Абгарян, директор Центра трансляционных исследований боли в Северо-Западном университете, подчеркивает, что борьба с тревогой сразу после травмы может предотвратить эти вредные изменения в мозге. Варианты лечения могут включать противотревожные препараты или методы, направленные на снижение повышенной чувствительности мозга к болевым сигналам.

Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Nature Mental Health, опирается на обширные научные работы, предшествующие ему. Команда ученых собрала самый большой на сегодняшний день набор данных визуализации мозга пациентов с хлыстовой травмой. 177 участников прошли МРТ-тесты в течение трех дней после травмы, исследователи отслеживали активность мозга и психологические реакции, наблюдая за пациентами в течение года, чтобы выяснить, у кого развилась хроническая боль. Такой продольный подход позволил им выявить ранние предикторы и лучше понять роль мозга в развитии хронической боли.

В будущем команда планирует изучить, как другие факторы, такие как воспаление, стресс и связанные с травмой расстройства, влияют на реакцию мозга на травму. Они также намерены проверить, применимы ли полученные результаты к другим хроническим болевым состояниям. В конечном счете, цель состоит в том, чтобы вмешаться в ситуацию вскоре после травмы, предотвратив развитие дезадаптивных реакций мозга и снизив бремя хронической боли для общества, от которой в настоящее время страдают миллионы людей, особенно после хлыстовых травм.

Хроническая боль остается критической проблемой в здравоохранении: миллионы людей страдают от длительной боли после хлыстовых травм. Нехватка эффективных методов лечения способствует чрезмерному употреблению опиоидов, что лишь усугубляет ситуацию.

Ранее Фокус писал о том, почему прикосновение к больной части тела улучшает самочувствие. Исследователи изучают нейроны, необходимые для облегчения боли при прикосновении. Считается, что реагирующие на боль клетки в мозге успокаиваются, когда эти нейроны получают сенсорную стимуляцию.

Также Фокус писал об эпидемии хронической боли в спине к 2050 году, когда людей, страдающих недугом, станет более 800 миллионов. От детей до пожилых людей — по всему миру распространяется "тихая буря", поражающая больше всего тех, кто меньше всего этого ожидает.

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