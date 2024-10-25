Дізнатися про хронічний біль заздалегідь: науковці навчилися передбачати ускладнення після травми шиї

Травма шиї, яка є частим супутником багатьох аварій, часом стає фундаментом для ускладнень, що переслідують людей усе життя. Однак учені нарешті розібралися в причині таких хронічних побічних ефектів і зможуть їх лікувати.

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Учені виявили, що можуть передбачити, у кого з пацієнтів із хлистовою травмою розвинеться хронічний біль уже через кілька днів після неї, ґрунтуючись на активності мозку і рівні тривожності. Проривне дослідження, проведене фахівцями Північно-Західної медицини, виявило сильну кореляцію між взаємодією в ділянках мозку, пов'язаних із пам'яттю, і ймовірністю розвитку хронічного болю, пише ScienceDaily.

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Хлистова травма виникає під час раптового і сильного поштовху шиї, як правило, внаслідок автомобільних аварій із виїздом заднім ходом. Такий різкий рух може спричинити напруження або пошкодження м'язів, зв'язок та інших тканин, що призводить до таких симптомів, як біль, скутість, головний біль, а іноді й запаморочення. Хоча більшість людей відновлюються протягом кількох тижнів, у деяких випадках хлистова травма може призвести до хронічного болю і довгострокових ускладнень.

Ступінь взаємодії між гіпокампом, що відповідає за консолідацію пам'яті, і корою головного мозку, яка займається зберіганням довгострокової пам'яті, служить прогностичним маркером. Ба більше, пацієнти з вищим рівнем тривожності відразу після травми частіше страждали від постійного болю.

Це перший випадок, коли ранні зміни в мозку можуть бути пов'язані з майбутнім розвитком хронічного болю, зазначили вчені. Автори дослідження під керівництвом Пауло Бранко, доцента Північно-Західного університету, наголошують, що така активність мозку може формувати сильні, емоційно заряджені спогади про травму і пов'язаний з нею біль. Такий підвищений зв'язок між гіпокампом і корою головного мозку може зробити мозок більш чутливим до больових сигналів, що призведе до хронічного болю, оскільки мозок "навчиться" асоціювати рухи з болем. Бранко пояснює, що роль мозку в хронічному болю виходить за рамки травми, формуючи реакцію організму на рухи через пам'ять.

У світлі цього вчені вважають, що ключ до запобігання хронічному болю лежить у ранньому втручанні. Апкара В. Абгарян, директор Центру трансляційних досліджень болю в Північно-Західному університеті, наголошує, що боротьба з тривогою одразу після травми може запобігти цим шкідливим змінам у мозку. Варіанти лікування можуть охоплювати протитривожні препарати або методи, спрямовані на зниження підвищеної чутливості мозку до больових сигналів.

Дослідження, результати якого опубліковані в журналі Nature Mental Health, спирається на великі наукові роботи, що передували йому. Команда вчених зібрала найбільший на сьогодні набір даних візуалізації мозку пацієнтів із хлистовою травмою. 177 учасників пройшли МРТ-тести протягом трьох днів після травми, дослідники відстежували активність мозку та психологічні реакції, спостерігаючи за пацієнтами протягом року, щоб з'ясувати, у кого розвинувся хронічний біль. Такий поздовжній підхід дозволив їм виявити ранні предиктори і краще зрозуміти роль мозку в розвитку хронічного болю.

У майбутньому команда планує вивчити, як інші чинники, такі як запалення, стрес і пов'язані з травмою розлади, впливають на реакцію мозку на травму. Вони також мають намір перевірити, чи застосовні отримані результати до інших хронічних больових станів. Зрештою, мета полягає в тому, щоб втрутитися в ситуацію незабаром після травми, запобігши розвитку дезадаптивних реакцій мозку та зменшивши тягар хронічного болю для суспільства, від якого наразі страждають мільйони людей, особливо після хлистових травм.

Хронічний біль залишається критичною проблемою в охороні здоров'я: мільйони людей страждають від тривалого болю після хлистових травм. Брак ефективних методів лікування сприяє надмірному вживанню опіоїдів, що лише погіршує ситуацію.

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