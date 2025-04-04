Демонстрировала боль деторождения: женщина 3 часа била током мужа, после чего его забрала скорая

В Китае мужчина подал в суд на свою возлюбленную, которая устроила ему трехчасовую экзекуцию с током, чтобы показать ему, что чувствует женщина во время родов. После этого его забрали в больницу.

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Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Женщина из провинции Хэнань в центральном Китае отвела своего парня в центр симуляции родовой боли в качестве "испытания" перед их свадьбой. Она заявила, что её мать и сестра считают, что её парень должен испытать женские вызовы перед помолвкой, чтобы убедиться, что он будет лучше относиться к своей будущей жене.

Парень с помощью токовых импульсов прошел "стимуляцию родов", чтобы доказать свою "любовь" к девушке. Испытание длилось 3 часа.

Женщина рассказала, что первые 90 минут постепенно включали увеличение уровня боли вручную, а интенсивность оставалась на максимальном уровне до конца сеанса.

"Мой парень начал кричать и бороться на уровне 8, ругаться и плакать на уровне 10, и под конец он хватал воздух. Мы с сестрой продолжали вытирать его пот", — рассказала девушка.

После этого она сказала, что он был весь в поту, истощен, страдал от боли в животе и рвоты.

Однако через неделю мужчину госпитализировали с усилением боли в животе. Врачи обнаружили, что часть его тонкой кишки была безвозвратно повреждена.

Родные парня запретили его девушке приближаться к нему в больнице и отменили помолвку.

Пострадавший обратился в суд, а экспертиза связала его травмы с симуляцией родов, его девушка может быть привлечена к финансовой ответственности.

Напомним, что ранее сообщалось, что женщина просмотрела видео своих домашних родов и увидела нечто совершенно неожиданное. Она заметила, что ее собака все время наблюдала за процессом.