Женщина просмотрела видео своих домашних родов и увидела нечто совершенно неожиданное

Николь, которая была беременной вторым ребенком, заранее планировала домашние роды, однако все произошло совсем не так, как она рассчитывала.

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Молодая мама Николь Гербер решилась на домашние роды. В тот день она не обращала внимания на то, что происходило вокруг, но потом решила пересмотреть видеозапись и заметила кое-что интересное. Как выяснилось, ее собака, Пенни, присутствовала на протяжении всего процесса. Об этой истории женщина рассказала в TikTok, собрав огромное количество просмотров.

Николь, которая была беременна вторым ребенком, заранее планировала домашние роды. Однако все произошло совсем не так, как она рассчитывала: акушерка опоздала, приехав аж через 20 минут после рождения ребенка.

"Я понятия не имела, что Пенни была там, пока не начали осмысливать, что произошло, через несколько часов после этого", — вспоминает Гербер.

При нормальных обстоятельствах собака не должна была оказаться в родильной комнате, но женщина не хотела, чтобы было иначе.

"Мы просто позволили этому случиться. Если моя собака должна была быть там, то она была. Мне нравится, как все получилось, так даже лучше, чем я планировала", — размышляет Николь.

Собака присутствовала при родах Фото: TikTok

Несмотря на неожиданный поворот событий, мать считает этот опыт невероятно положительным и вдохновляющим. Присутствие домашней любимицы, по ее словам, добавило комфорта к и без того интимному семейному моменту.

С самого рождения младенца пушистый компаньон часто проявляет к нему интерес.

"Если ее беспокоит плач ребенка, то она подходит и нюхает его, чтобы убедится, что все в порядке, или подходит и ждет, пока я не возьму малыша на руки", — делится Гербер.

Напомним, ранее Фокус писал, что 23-летняя Джастис Тью из Айдахо (США) не на шутку испугалась, когда сняла игру своей дочери на видео и заметила, как ее ногу будто что-то тянет за собой. На опубликованной записи можно увидеть ползающую девочку, а одна из ее ног внезапно поднимается в воздух.

А вот 35-летняя Джамила Ахмед, мама четверых детей, рассказала своим подписчикам, как ей удалось приучить сыновей к уборке. Когда женщина укладывает своего младшего малыша спать, ее старшие дети, которым 10 и 13 лет соответственно, по вечерам берут на себя ответственность за чистоту и порядок дома.