Жінка переглянула відео своїх домашніх пологів і побачила щось зовсім несподіване

Ніколь, яка була вагітною другою дитиною, заздалегідь планувала домашні пологи, однак все відбулось зовсім не так, як вона розраховувала.

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Молода мама Ніколь Гербер наважилась на домашні пологи. У той день вона не звертала уваги на те, що відбувалось навкруги, але потім вирішила переглянути відеозапис й помітила дещо цікаве. Як з’ясувалося, її собака, Пенні, була присутньою протягом усього процесу. Про цю історію жінка розповіла у TikTok, зібравши величезну кількість переглядів.

Ніколь, яка була вагітною другою дитиною, заздалегідь планувала домашні пологи. Однак все відбулось зовсім не так, як вона розраховувала: акушерка запізнилась, приїхавши аж через 20 хвилин після народження дитини.

"Я й гадки не мала, що Пенні була там, аж поки не почали осмислювати, що сталося, за кілька годин по тому", — згадує Гербер.

За нормальних обставин собака не повинна була опинитися в пологовій кімнаті, але жінка не хотіла, щоб було інакше.

"Ми просто дозволили цьому статися. Якщо моя собака мала бути там, то вона була. Мені подобається, як все вийшло, так навіть краще, ніж я планувала", — розмірковує Ніколь.

Собака був присутнім на пологах Фото: TikTok

Попри несподіваний поворот подій, матір вважає цей досвід неймовірно позитивним та натхненним. Присутність домашньої улюблениці, за її словами, додала комфорту до і без того інтимного сімейного моменту.

З самого народження немовляти пухнастий компаньйон часто проявляє до нього цікавість.

"Якщо її турбує плач дитини, то вона підходить і нюхає його, щоб переконається, що все гаразд, або підходить та чекає, поки я не візьму малюка на руки", — ділиться Гербер.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 23-річна Джастіс Тью з Айдахо (США) не на жарт злякалась, коли зняла гру своєї дочки на відео й помітила, як її ногу ніби щось тягне за собою. На опублікованому записі можна побачити дівчинку, яка повзає, а одна з її ніг раптово підіймається у повітря.

А от 35-річна Джаміла Ахмед, мама чотирьох дітей, розказала своїм підписникам, як їй вдалось привчити синів до прибирання. Коли жінка вкладає свого молодшого малюка спати, її старші діти, який 10 і 13 років відповідно, вечорами беруть на себе відповідальність за чистоту та порядок вдома.