Демонструвала біль дітонародження: жінка 3 години била струмом чоловіка, після чого його забрала швидка

У Китаї чоловік подав до суду на свою кохану, яка влаштувала йому тригодинну екзекуцію зі струмом, щоб показати йому, що відчуває жінка під час пологів. Після цього його забрали до лікарні.

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Про це повідомляє видання South China Morning Post.

Жінка з провінції Хенань у центральному Китаї відвела свого хлопця в центр симуляції пологового болю як "випробування" перед їхнім весіллям. Вона заявила, що її мати і сестра вважають, що її хлопець повинен випробувати жіночі виклики перед заручинами, щоб переконатися, що він буде краще ставитися до своєї майбутньої дружини.

Хлопець за допомогою струмових імпульсів пройшов "стимуляцію пологів", щоб довести своє "кохання" до дівчини. Випробування тривало 3 години.

Жінка розповіла, що перші 90 хвилин поступово вмикали збільшення рівня болю вручну, а інтенсивність залишалася на максимальному рівні до кінця сеансу.

"Мій хлопець почав кричати і боротися на рівні 8, лаятися і плакати на рівні 10, і під кінець він хапав повітря. Ми з сестрою продовжували витирати його піт", — розповіла дівчина.

Після цього вона сказала, що він був весь у поту, виснажений, страждав від болю в животі та блювоти.

Проте через тиждень чоловіка госпіталізували із посиленням болю в животі. Лікарі виявили, що частина його тонкої кишки була безповоротно пошкоджена.

Рідні хлопця заборонили його дівчині наближатися до нього у лікарні і скасували заручини.

Постраждалий звернувся до суду, а експертиза пов’язала його травми зі симуляцією пологів, його дівчина може бути притягнута до фінансової відповідальності.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що жінка переглянула відео своїх домашніх пологів і побачила щось зовсім несподіване. Вона помітила, що її собака весь час спостерігав за процесом.