Найрідкісніша у світі жирафа: вчені показали фото тварини, тіло якої вкрите "шишками" (фото)

Дослідники показали цікаві фото жирафи у Південній Африці — тіло тварини вкрите безліччю незвичайних "шишок".

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У Національному парку Крюгера в Африці фотограф дикої природи помітив жирафа, вкритого сотнями "шишок" ураженої шкіри, які можуть бути викликані рідкісним вірусом папіломи великої рогатої худоби. Вчені вважають, що незвичайний жираф, ймовірно, заражений вірусом, який рідко вражає цей вид тварин, пише Live Science.

Фотографії незвичайного жирафа (Giraffa camelopardalis) були зроблені фотографом дикої природи Маріусом Нортьє в Національному парку Крюгера (Південна Африка). На знімках на тілі тварини видно нарости на морді, шиї та тулубі.

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За словами головної ветеринарки та генеральної директорки всесвітньої ветеринарної організації Worldwide Vets Джемми Кемплінг, "шишки" на тілі жирафа — поширена ознака зараження папіломавірусами. Це сімейство вірусів, що поширюються під час прямого контакту з інфікованими тваринами або забрудненим середовищем. Папіломавіруси також заражають людей — зокрема, вірус папіломи людини (ВПЛ), який є найпоширенішою інфекцією, що передається статевим шляхом.

Вчені не знають напевно, проте вважають, що жираф міг заразитися вірусом папіломи великої рогатої худоби, який дуже поширений і часом може заразити жирафів, антилоп і зебр. За словами Кемплінг, жирафи, уражені вірусом — відносно нове і вельми рідкісне явище — сьогодні науці відомо про нього надто мало, а тому дослідники не знають, чи вдасться тварині вижити.

Фотограф дикої природи Маріус Нортьє помітив жирафа в Національному парку Крюгера Фото: Marius Nortje

Ще 2007 року вчені повідомили про двох інших особин у Національному парку Крюгера, у яких також спостерігалися "великі ураження". Тоді вчені провели тести й виявили в обох жирафів BPV. Хоча передбачається, що причиною є BPV, Кемплінг також припустила, що останній випадок міг бути викликаний вірусом папіломи Giraffa camelopardalis 1 (GcPV1), варіантом, виявленим у 2017 році. Однак жоден із них не був підтверджений.

Дослідники досі не впевнені, як жираф заразився, адже тварини, як правило, не мають прямого фізичного контакту одна з одною, тож імовірніше, що за поширення вірусу відповідають фоміти — предмети або матеріали в навколишньому середовищі, здатні поширювати інфекцію.

У жирафів папіломавіруси спричиняють лускаті ураження шкіри, які з часом поширюються, іноді об'єднуючись у більші маси. Небезпека полягає в тому, що грудки ростуть і розриваються, залишаючи розриви, що покриваються струпами. У результаті хвороба поширюється лише швидше, оскільки шкіра вже пошкоджена.

На щастя, бородавчасті нарости, схоже, не заважають жирафу добувати їжу, і він, найімовірніше, проживе нормальне життя Фото: Marius Nortje

На жаль, не існує лікування від цих вірусів, проте спостереження свідчать, що часом ураження можуть спонтанно регресувати, що врешті-решт призводить до одужання. У важких випадках це може заважати руху та харчуванню або призводити до вторинних інфекцій, які можуть бути смертельними. За словами Кемплінг, у цьому випадку, схоже, що нарости не надто впливають на здатність жирафа харчуватися або бачити.

Раніше Фокус писав про те, що вчені зняли молодого самця з шиєю у формі зигзага.