Самый редкий в мире жираф: ученые показали фото животного, тело которого покрыто "шишками" (фото)

Исследователи показали душераздирающие фото жирафа в Южной Африке — тело животного покрыто множеством необычных "шишек".

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В Национальном парке Крюгера в Африке фотограф дикой природы заметил жирафа, покрытого сотнями "шишек" пораженной кожи, которые могут быть вызваны редким вирусом папилломы крупного рогатого скота. Ученые полагают, что необычный жираф, вероятно, заражен вирусом, который редко поражает этот вид животных, пишет Live Science.

Фотографии необычного жирафа (Giraffa camelopardalis) были сделаны фотографом дикой природы Мариусом Нортье в Национальном парке Крюгера (Южная Африка). На снимках на теле животного видны наросты на морде, шее и туловище.

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По словам главного ветеринара и генерального директора всемирной ветеринарной организации Worldwide Vets Джеммы Кэмплинг, "шишки" на теле жирафа — распространенный признак заражения папилломавирусами. Это семейство вирусов, распространяющихся при прямом контакте с инфицированными животными или загрязненной средой. Папилломавирусы также заражают людей — в частности, вирус папилломы человека (ВПЧ), который является наиболее распространенной инфекцией, передающейся половым путем.

Ученые не знают наверняка, однако полагают, что жираф мог заразиться вирусом папилломы крупного рогатого скота, который весьма распространен и порой может заразить жирафов, антилоп и зебр. По словам Кэмплинг, жирафы, пораженные вирусом — относительно новое и весьма редкое явление — сегодня науке известно о нем слишком мало, а потому исследователи не знают, удастся ли животному выжить.

Фотограф дикой природы Мариус Нортье заметил жирафа в Национальном парке Крюгера Фото: Marius Nortje

Еще в 2007 году ученые сообщили о двух других особях в Национальном парке Крюгера, у которых также наблюдались "обширные поражения". Тогда ученые провели тесты и обнаружили у обоих жирафов BPV. Хотя предполагается, что причиной является BPV, Кэмплинг также предположила, что последний случай мог быть вызван вирусом папилломы Giraffa camelopardalis 1 (GcPV1), вариантом, обнаруженным в 2017 году. Однако ни один из них не был подтвержден.

Исследователи до сих пор не уверены, как жираф заразился, так как животные, как правило, не имеют прямого физического контакта друг с другом, поэтому более вероятно, что за распространение вируса отвечают фомиты — предметы или материалы в окружающей среде, способные распространять инфекцию.

У жирафов папилломавирусы вызывают чешуйчатые поражения кожи, которые со временем распространяются, иногда объединяясь в более крупные массы. Опасность заключается в том, что комки растут и разрываются, оставляя разрывы, покрывающиеся струпьями. В результате болезнь распространяется лишь быстрее, поскольку кожа уже повреждена.

К счастью, бородавчатые наросты, похоже, не мешают жирафу добывать пищу, и он, скорее всего, проживет нормальную жизнь Фото: Marius Nortje

К сожалению, не существует лечения от этих вирусов, однако наблюдения показывают, что порой поражения могут спонтанно регрессировать, что в конце концов приводит к выздоровлению. В тяжелых случаях это может мешать движению и питанию или приводить к вторичным инфекциям, которые могут быть смертельными. По словам Кэмплинг, в этом случае, похоже, что наросты не слишком влияют на способность жирафа питаться или видеть.

Ранее Фокус писал о том, что ученые засняли молодого самца с шеей в форме зигзага.