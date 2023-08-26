У Римі зі знімального майданчика втекли жирафа і слон (відео)

За тваринами погналися робітники студії і, судячи з костюмів, актори. У мережі слона і жирафу вже порівняли з героями мультфільму "Мадагаскар".

Related video

Курйозний випадок могли спостерігати місцеві жителі та туристи в Римі, повз яких серед білого дня пробігли слон і жирафа, пише ресурс 9gag. Відео з утікачами, за якими гналися кілька людей, потрапило в мережу і вже стало популярним.

Виявилося, що тварини втекли з одного зі знімальних майданчиків комплексу Cinecittà в Римі. Члени знімальної групи та актори вирушили в погоню за тваринами.

"Це продовження "Мадагаскару"?" — жартують користувачі мережі. "Мадагаскар" — це американський повнометражний анімаційний фільм 2005 року виробництва DreamWorks Animation, знятий режисерами Еріком Дарнеллом і Томом Макгратом за оригінальним сюжетом, написаним сценаристом Марком Бертоном. Фільм посів шосте місце у світовому списку найкасовіших фільмів 2005 року. Успіх спонукав його творців до продовження, і сьогодні франшиза налічує три частини "Мадагасткара" і один мультфільм "Пінгвіни Мадагаскару".

Ще більше відсилок до мультсеріалу було в коментарях під відео.

"Мелман і Глорія на шляху до свободи", "Чому я не бачу пінгвінів?" — жартують користувачі.

Однак не всі визнали запис приводом для сміху. Деякі з них висловили під відео своє занепокоєння з приводу благополуччя тварин.

"Бідні тварини. ENPA (Італійська національна рада із захисту тварин — ред.) більше не існує?" — написав один із читачів.

Коли саме зроблено запис, не уточнюється, як і немає інформації, у зйомках якої програми або фільму брали участь тварини.

Раніше Фокус писав про те, що в американському зоопарку народилася унікальна жирафа, яку вже назвали єдиною у світі через її аномалії.