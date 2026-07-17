Не все смогут справиться за 20 секунд: головоломка для особо внимательных людей (фото)

Загадки с простыми оптическими иллюзиями важны, ведь они хорошо помогают удержать внимание. Кроме того, попытка найти ответ — это отличная возможность отвлечься от стрессовых ситуаций, улучшить концентрацию и кратковременную память.

Кроме того, множество исследований доказывают, что различные головоломки — отличная тренировка для мозга. "Фокус" предлагает вам новую летнюю загадку с зонтиками.

Все, что нужно, — найти один пляжный зонтик, отличающийся от всех остальных, последовательно расположенных в остальных строках. Несмотря на то, что задача кажется простой, не все люди могут быстро найти этот зонтик. Ведь он просто теряется среди огромного количества других картинок.

20 секунд на решение: каковы условия головоломки

Условия очень просты. Посмотрите на изображение с большим количеством зонтиков, расположенных в хаотичном порядке. А также учтите одно важное обстоятельство — вам понадобится максимальная концентрация.

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Головоломка с зонтиками Фото: Фокус

После подготовки найдите только один зонтик, который отличается от всех остальных. На выполнение этого задания у вас будет 20 секунд.

Сравните каждый зонт на фотографии с остальными по цвету и другим деталям. Если с первого раза не получилось, разделите изображение на секторы и рассмотрите все элементы по отдельности.

А потом честно проверьте себя: удалось ли найти другой зонтик? Сколько времени у вас ушло? Пишите в комментариях и делитесь головоломкой с друзьями.

Простая загадка на внимательность Фото: Фокус

Если вам вдруг не удалось это сделать или возникли какие-то проблемы, вот вам ключевая подсказка — присмотритесь к зонтикам повнимательнее, обратите внимание на детали. Это позволит вам заметить ту самую деталь, которая поможет вам справиться с заданием.

Решение таких головоломок помогает немного отвлечься в стрессовых ситуациях и во время воздушных тревог. Благодаря им вы сохраните остроту зрения и ясность сосредоточения.

Ранее "Фокус" предлагал решить необычные головоломки для тренировки внимания. Попробуйте найти одно необычное облако с молниями. На выполнение этого задания у всех желающих будет 15 секунд, чтобы успешно с ним справиться.

Кроме того, только внимательные читатели смогут найти среди 15 облаков с молниями одно, отличающееся от остальных. В этой увлекательной оптической головоломке вы сможете потренировать свою способность замечать детали и различия.