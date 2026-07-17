Не всі можуть впоратися за 20 секунд: головоломка для суперуважних людей (фото)

Загадки з простим оптичними ілюзіями важливі, адже але добре підтримують вашу увагу. Крім того, спробувати знайти відповідь — це чудова нагода відволіктися від стресових ситуацій, покращити концентрацію та короткострокову пам'ять.

Також чимало досліджень доводять, що різноманітні головоломки — це гарне тренування для мозку. Фокус пропонує вам нову літню загадку з парасольками.

Все, що потрібно — знайти одну пляжну парасольку, що відрізняється від усіх інших, послідовно розташованих у решті рядків. Попри те, що завдання здається простим, не всі люди швидко можуть знати окрему парасольку. Адже вона просто губиться серед величезної кількості інших картинок.

20 секунд на виконання: які умови головоломки

Умови дуже прості. Подивіться на зображення з великою кількістю парасольок, які розташовані в хаотичному порядку. А також врахуйте одну важливу обставину — вас знадобиться максимальна концентрація.

Відео дня

Головоломка з парасольками Фото: Фокус

Після підготовки шукайте лише одну парасольку, яка відрізняється від усіх інших. На виконання цьго завдання у вас буде 20 секунд.

Порівняйте кожну парасольку на світлині з іншими за, кольором та іншими деталями. Якщо відразу не вдалося впоратися, розділіть зображення на сектори та окремо розгляньте всі елементи.

А потім чесно себе перевірте, чи вдалося знайти іншу парасольку? Скільки часу вам знадобилося? Пишіть у коментарях і діліться головоломкою з друзями.

Проста загадка на уважність Фото: Фокус

Якщо вам раптом не вдалося це зробити, чи виникли якісь проблеми. Ось вам ключова підказка — роздивіться ретельніше парасольки, зверніть увагу на деталі. Це дасть змогу побачити ту саму деталь, яка допоможе вам впоратися із завданням.

Виконання таких вправ головоломок допомагає трохи відволіктися під стресових ситуацій та під час повітряних тривог. Завдяки ним ви збережете гостроту зору та ясність концентрації.

Раніше Фокус пропонував пройти незвичні головоломки для тренування уваги. Спробуйте знайти одну незвичну хмару з блискавками. На це завдання всі охочі матимуть 15 секунд, аби успішно з ним справитися.

Також лише надуважні читачі зможуть знайти серед 15 хмарок з блискавками відмінну від інших. В цій цікавій оптичній головоломці ви зможете потренувати Вашу здатність помічати деталі та відмінності.