У вас є 10 секунд: знайдіть серед 15 хмарок з блискавками відмінну від інших (фото)

Зазвичай головоломки з оптичними ілюзіями бувають складними та створюють труднощі для всіх охочих, але чудово допомагають тренувати мозок. Розв'язання таких завдань дозволяють відволіктися від стресових ситуацій, покращити пам'ять та зберегти гостре око.

Фокус підготував для читачів нестандартне завдання, яке дозволить перевірити вашу уважність та концентрацію.

Перед вами — з ображення з безліччю однакових, на перший погляд, грозових хмарок з блискавицями. Водночас ми радимо вам поспішати — за 10 секунд вам потрібно буде знайти одну з хмаринок, які суттєво відрізняється від інших.

Подібні головоломки й завдання для тренування мозку чудово підходять для поліпшення пам'яті та концентрації уваги. Приділяючи час розв'язанню цікавих тестів, ви зможете перемикнути увагу і змусити свій мозок працювати по-іншому. Крім того, візуальні головоломки є чудовим способом розважитися. Однак це завдання може змусити вас витратити на нього більше часу, ніж ви думаєте.

Порівняйте кожну хмаринку з блискавками ретельніше. Вам потрібно знайти ту саму деталь, яка пов'язана формою, кольором чи самим малюнком. Якщо відразу нічого не впало у ваше око, то радимо розділити зображення на сектори та вивчити ретельно всі елементи, але пам'ятайте — у Вас зовсім обмаль часу!

Знайдіть хмарку з билскавами, відмінну від інших Фото: Фокус

То як — Вам вдалося знайти відмінну хмарку від інших? Скільки часу вам знадобилося? Пишіть у коментарях або діліться головоломкою з друзями!

Якщо Ви постали перед труднощами, тоді ось вам ключова підказка: роздивіться ретельніше хмаринки та блискавки поруч. Це дасть змогу побачити ту деталь, яка допоможе вам впоратися із завданням.

Відповідь на головоломку Фото: Фокус

Виконання подібних вправ може допомогти запобігти різним захворюванням. Крім того, що такі завдання дають змогу відволіктися під стресових ситуацій та під час повітряних тривог, а також допоможуть зберегти гостроту розуму на більш тривалий час.

