Лише одна деталь: знайдіть "правильного" папугу швидше за всіх інших (фото)

Оптичні головоломки можуть бути складними та викликати труднощі, але вони чудово допомагають тренувати мозок. Розв'язання таких завдань дає змогу переключити увагу, розслабитися і поглянути на речі з нового, нестандартного погляду.

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Фокус підготував для вас захопливу головоломку, яка допоможе розвинути увагу і трохи відволіктися від метушні.

Перед вами зображення з безліччю однакових, на перший погляд, папуг. Але не поспішайте! Насправді серед них захований один, який відрізняється від інших. Ваше завдання — знайти його якомога швидше.

Подібні головоломки й завдання для тренування мозку чудово підходять для поліпшення пам'яті та концентрації уваги. Приділяючи час розв'язанню цікавих тестів, ви зможете перемикнути увагу і змусити свій мозок працювати по-іншому. Крім того, візуальні головоломки є чудовим способом розважитися. Однак це завдання може змусити вас витратити на нього більше часу, ніж ви думаєте.

Порівняйте кожного папугу уважно. Потрібна вам деталь може бути пов'язана з кольором, візерунком або розташуванням елементів. Якщо з першого погляду нічого не помітили, розділіть зображення на секції та досліджуйте їх по черзі.

Знайдіть папугу, який відрізняється від інших Фото: Фокус

Не поспішайте — іноді дрібниці вислизають з поля зору, але після уважного огляду одразу стають очевидними.

Вдалося знайти відмінність? Скільки часу вам знадобилося? Пишіть у коментарях або діліться головоломкою з друзями!

Підказка для тих, хто зовсім не може знайти: придивіться до одного з папуг у верхньому ряду. Можливо, саме там сховалася та сама деталь, яка допоможе вам впоратися із завданням.

Виконання подібних вправ може допомогти запобігти різним захворюванням Фото: Фокус

Виконання подібних вправ може допомогти запобігти різним захворюванням.

Крім того, що подібні завдання і тести допомагають відволіктися під час ранкової поїздки на роботу або в залі очікування, вони також можуть допомогти зберегти гостроту розуму на більш тривалий час. Якщо ця головоломка здалася вам занадто легкою, або ви хочете спробувати свої сили в інших головоломках, чому б вам не спробувати інші завдання, про які ми писали? Чи зможете ви помітити "особливу" жабу за 20 секунд?

Раніше Фокус писав, що нова візуальна головоломка із зображеннями зебр ставить користувачів соцмереж у глухий кут. На зображенні зображені тварини, кожна з яких, на перший погляд, виглядає абсолютно однаково. Однак серед них прихована одна зебра, яка відрізняється від інших невеликим, але помітним при пильному погляді, нюансом.

Також стало відомо, що у людей орлиний зір, якщо вони зможуть знайти одну-єдину відмінність на картинці з рибами. Нова візуальна головоломка допоможе людям перевірити свою спостережливість.