Важлива одна деталь: знайдіть відмінне сонечко у хмарках швидше за інших (фото)

Оптичні головоломки часто бувають складними та можуть створити труднощі, але вони чудово допомагають тренувати мозок. Розв'язання таких завдань дає змогу переключити увагу, розслабитися і поглянути на речі з нового та нестандартного погляду.

Фокус підготував для вас захопливу головоломку, яка допоможе розвинути швидкість та координацію сприйняття.

Перед вами зображення з безліччю однакових, на перший погляд, сонечок у хмарках. Але не поспішайте! Насправді серед них заховане одне, яке має незвичну та відмінну форму. Ваше завдання — знайти його якомога швидше.

Подібні головоломки й завдання для тренування мозку чудово підходять для поліпшення пам'яті та концентрації уваги. Приділяючи час розв'язанню цікавих тестів, ви зможете перемикнути увагу і змусити свій мозок працювати по-іншому. Крім того, візуальні головоломки є чудовим способом розважитися. Однак це завдання може змусити вас витратити на нього більше часу, ніж ви думаєте.

Порівняйте кожне сонечко в хмарках уважніше. Вам потрібна одна яскрава деталь, яка пов'язана з кольором, формою чи розташування елементів малюнку. Якщо з першого погляду нічого не помітили, розділіть зображення на секції та досліджуйте їх почергово.

Знайдіть сонечко в хмарках, яке відрізняється від інших Фото: Фокус

Не поспішайте — саме та відмінність, яка потрібна може ховатися там, де ви спочатку пропустили це.

Вдалося знайти відмінність? Скільки часу вам знадобилося? Пишіть у коментарях або діліться головоломкою з друзями!

Якщо вам складно, тоді ось вам ключова підказка до розв'язку: придивіться ретельніше до сонечок у хмарках і зверніть увагу на самі світила. Можливо, саме це дасть змогу побачити ту деталь, яка допоможе вам впоратися із завданням.

Відповідь на головоломку Фото: Фокус

Виконання подібних вправ може допомогти запобігти різним захворюванням.

Виконання подібних вправ може допомогти запобігти різним захворюванням.

Крім того, що подібні завдання і тести дають змогу відволіктися під час ранкової поїздки на роботу або в залі очікування, вони також можуть допомогти зберегти гостроту розуму на більш тривалий час.

