Важна одна деталь: найдите отличное солнышко в облаках быстрее других (фото)

Оптические головоломки часто бывают сложными и могут создать трудности, но они прекрасно помогают тренировать мозг. Решение таких задач позволяет переключить внимание, расслабиться и взглянуть на вещи с нового и нестандартного взгляда.

Фокус подготовил для вас увлекательную головоломку, которая поможет развить скорость и координацию восприятия.

Перед вами изображение с множеством одинаковых, на первый взгляд, божьих коровок в облаках. Но не спешите! На самом деле среди них спрятана одна, которая имеет необычную и отличную форму. Ваша задача — найти его как можно быстрее.

Подобные головоломки и задания для тренировки мозга отлично подходят для улучшения памяти и концентрации внимания. Уделяя время решению интересных тестов, вы сможете переключить внимание и заставить свой мозг работать по-другому. Кроме того, визуальные головоломки являются отличным способом развлечься. Однако это задание может заставить вас потратить на него больше времени, чем вы думаете.

Сравните каждое солнышко в облаках внимательнее. Вам нужна одна яркая деталь, которая связана с цветом, формой или расположением элементов рисунка. Если с первого взгляда ничего не заметили, разделите изображение на секции и исследуйте их поочередно.

Найдите солнышко в облаках, которое отличается от других Фото: Фокус

Не спешите — именно то отличие, которое нужно, может скрываться там, где вы сначала пропустили это.

Удалось найти различие? Сколько времени вам понадобилось? Пишите в комментариях или делитесь головоломкой с друзьями!

Если вам сложно, тогда вот вам ключевая подсказка к разгадке: присмотритесь тщательнее к божьим коровкам в облаках и обратите внимание на сами светила. Возможно, именно это позволит увидеть ту деталь, которая поможет вам справиться с задачей.

Ответ на головоломку Фото: Фокус

Выполнение подобных упражнений может помочь предотвратить различные заболевания.

Помимо того, что подобные задания и тесты позволяют отвлечься во время утренней поездки на работу или в зале ожидания, они также могут помочь сохранить остроту ума на более длительное время. Если эта головоломка показалась вам слишком легкой, или вы хотите попробовать свои силы в других головоломках, почему бы вам не попробовать другие задания, о которых мы писали? Сможете ли вы заметить "особенного" попугая за 15 секунд?

Ранее Фокус предлагал пройти необычные головоломки, в которых следует найти отличительную лягушку от других или необычную зебру на картинке. На каждое из этих заданий у всех желающих будет 20 секунд, чтобы успешно с ним справиться.

Впоследствии стало известно, что только люди с орлиным зрением смогут найти одно-единственное отличие на картинке с рыбами. Новая визуальная головоломка поможет людям проверить вашу способность замечать необычные детали.