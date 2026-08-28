Дерзкое ограбление: бриллиантовое колье за ​​сотни тысяч евро вынесли прямо на глазах очевидцев

В Венском музее прикладного искусства средь бела дня произошла дерзкая кража произведений искусства. 27 августа двое неизвестных мужчин разбили стеклянную витрину и похитили как минимум один ценный экспонат.

По словам полиции, двое преступников скрылись с драгоценностями прямо на глазах у очевидцев. В настоящее время продолжаются их поиски, пишет издание Bild.

Сначала полиция не разглашала никаких подробностей, но позже опубликовала фотографии с камер наблюдения музея, на которых, как утверждается, видны два подозреваемых грабителя.

Ограбление музея во время выставки 300 ювелирных изделий

Как сообщает издание "Krone.at", похищенным предметом является бриллиантовое колье "стоимостью несколько сотен тысяч евро". Журналисты предполагают, что двое мужчин вошли в Музей прикладного искусства около 14:00 как обычные посетители. А во время своего визита они якобы достали оружие и разбили стеклянную витрину, чтобы похитить ювелирное изделие.

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В Вене было похищено бриллиантовое колье Фото: Скриншот

Также сообщается, что дерзкое и преднамеренное ограбление произошло на глазах у нескольких свидетелей. Никто не пострадал. А затем двое грабителей скрылись из музея незаметно. Их поиски до сих пор не дали результатов.

По данным издания ORF, полиция до вечера продолжала собирать доказательства и анализировать видеозаписи. Кроме того, правоохранители проводили обыски по всему центру Вены.

Кроме того, стало известно, что на престижной выставке ювелирных изделий и драгоценностей были представлены уникальные, редкие предметы, а также ювелирные изделия со 120-летней историей. Их создали сотрудники компании Haute joaillerie, основанной в 1906 году на Вандомской площади в Париже. Также в рамках выставки "Glanzstücke" ("Шедевры") демонстрируется более 300 предметов из коллекции Van Cleef & Arpels.

Напомним, что двое мужчин, обвиняемых в совершении кражи со взломом в галерее "Аполлон" в Лувре, признались судьям, что получили приказ совершить ограбление от организатора, который велел им молчать. После ограбления в октябре 2025 года подозреваемые впервые заговорили.

Кроме того, "Фокус" писал о дерзком ограблении в Великобритании, где банкомат вырвали из стены с помощью погрузчика.