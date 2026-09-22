Необычная привилегия: всего три человека в мире путешествуют без паспорта

В мире есть лишь три человека, которым для поездок за границу не нужен обычный паспорт — британский монарх Чарльз III и японская императорская чета — император Японии Нарухито и императрица Масако. Но, как и в Великобритании, эта привилегия распространяется исключительно на монархов, но не на императорскую семью Японии.

Таким образом, на данный момент в мире известно о трёх случаях, когда паспорт не требуется, сообщает издание Outlook India.

Эта привилегия Чарльза перешла к нему по наследству вместе с престолом после смерти его матери, королевы Елизаветы II.

Эта информация подтверждается на официальном сайте британской королевской семьи

"Для поездок за границу монарху не нужен британский паспорт". Вместо этого королю выдают специальный документ с просьбой беспрепятственно пропускать его и обеспечивать необходимую защиту", — говорится в сообщении.

Японский император и императрица тоже путешествуют без паспорта

Кроме того, особый статус имеют японские императорские супруги. В 1971 году японское правительство приняло решение, что выдача паспортов императору и императрице была бы "крайне неуместной", поскольку прохождение обычных процедур при въезде не соответствует их статусу.

Видео дня

Поэтому вместо паспорта японская императорская чета использует специальный документ. При этом Министерство иностранных дел заранее уведомляет страну, в которую они направляются, об их визите.

В то же время члены британской или японской королевских семей не обладают таким исключительным правом. Поэтому они пользуются обычными или дипломатическими паспортами.

Напомним, что 39-летняя Люси из Великобритании была потрясена тем, что её дочери отказали в выдаче паспорта из-за имени, которое оказалось товарным знаком киностудии. Сотрудники паспортного стола сказали женщине по имени Люси, что если она хочет использовать имя Кхалиси для своей дочери, то ей придётся обратиться за разрешением в компанию Warner Brothers.

Кроме того, 55-летняя Наталья из Киевской области более 30 лет жила без паспорта. Женщина проживает в живописном селе и работает неофициально. Оформить документ она не могла из-за бюрократических препятствий.