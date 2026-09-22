Незвичайний привілей: лише троє людей у світі подорожують без паспорта

У світі є лише троє людей, яким для поїздок за кордон не потрібен звичайний паспорт — британський монарх Чарльз III та японське імператорське подружжя — імператор Японії Нарухіто та імператриця Масако. Але як і у Великій Британії, ця привілегія поширюється виключно на монархів, але не на імператорську родину Японії.

Тож наразі це три відомі випадки на цілий світ, коли паспорт не потрібен, повідомляє видання Outlook India.

Цей привілей Чарльза передався йому у спадок разом із престолом після смерті його матері, королеви Єлизавети II.

Ця інформація підтверджується на офіційному сайті королівської родини Британії

"Для поїздок за кордон монарху не потрібен британський паспорт". Натомість королю видають спеціальний документ із проханням безперешкодно пропускати його та забезпечувати необхідний захист", — йдеться у повідомленні.

Японські імператор і імператриця теж подорожують без паспорта

Також особливий статус мають японське імператорське подружжя. Японський уряд у 1971 році прийняв рішення, що видавати імператору та імператриці паспорти було б "вкрай недоречно", адже проходження звичайних процедур під час в'їзду не відповідає їхньому статусу.

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Відтак, замість паспорта японське імператорське подружжя використовує спеціальний документ. Натомість Міністерство закордонних справ заздалегідь повідомляє країну до якої вони їдуть про їхній візит.

Натомість члени британської або японської королівських родин такого виняткового права не мають. Тож користуються звичайними або дипломатичними паспортами.

Нагадаємо, що 39-річна Люсі з Великої Британії була вражена тим, що її доньці відмовили в отриманні паспорта через ім'я, яке виявилося торговою маркою кіностудії. Співробітники паспортного столу сказали жінці на ім'я Люсі, що якщо вона хоче використовувати ім'я Кхалісі для своєї доньки, то їй доведеться звернутися за дозволом до компанії Warner Brothers.

Також 55-річна Наталя з Київщини понад 30 років жила без паспорта. Жінка мешкає у мальовничому селі і працює неофіційно. Зробити документ вона не могла через бюрократичні перепони.