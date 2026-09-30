В этой стране дождь уже льет 34 дня: зафиксирован рекорд

34 дня дождей подряд — такой рекорд по продолжительности осадков зафиксирован в центре Токио, что стало самым продолжительным подобным периодом за всю историю наблюдений, начиная с 1886 года.

Осадки в этом районе продолжаются с 27 августа, а их причиной стали приближающиеся тайфуны, малоподвижный осенний фронт и область низкого давления, сообщает Japan Wire by Kyodo News со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.

Самый масштабный ливень зафиксирован 21 сентября, когда выпало 156 миллиметров осадков. Общее количество осадков в центре Токио к понедельнику достигло 629 мм, что примерно в три раза превышает средний показатель для всего сентября.

Накануне дожди прошли на обширных территориях восточной и западной части Японии. Рано утром в городе Этидзэн (префектура Фукуи, центральная Япония) за один час выпало более 30 мм осадков.

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Не исключено, что рекорд в 34 дня будет побит, поскольку дожди продолжаются и, по прогнозам синоптиков, ожидаются минимум до четверга, 1 октября, что в некоторой мере связано с влиянием осеннего фронта.

Ожидается, что тайфун "Суригэ" (также известный как тайфун № 26) приблизится к островам Идзу в период до четверга, после чего сместится к востоку от Японии. Уже 2 октябя он тран[S1] сформируется во внетропический циклон.

Нынешний рекорд уже на день больше установленного в период с 27 июня по 29 июля 2019 года, когда дождь шел 33 дня.

Напомним, в Японии бесплатно отдают дом с лесом и видом на горы.

Также сообщалось про сбой техники, который произошел из-за магнитной бури.