У цій країні дощ іде вже 34 дні: зафіксовано рекорд

34 дні дощів поспіль — такий рекорд за тривалістю опадів зафіксовано в центрі Токіо, що стало найтривалішим подібним періодом за всю історію спостережень, починаючи з 1886 року.

Опади в цьому районі тривають з 27 серпня, а їхньою причиною стали тайфуни, що наближаються, малорухливий осінній фронт та область низького тиску, повідомляє Japan Wire by Kyodo News з посиланням на Японське метеорологічне агентство.

Найбільшу зливу було зафіксовано 21 вересня, коли випало 156 міліметрів опадів. Загальна кількість опадів у центрі Токіо станом на понеділок сягнула 629 мм, що приблизно втричі перевищує середній показник за весь вересень.

Напередодні пройшли дощі на великих територіях східної та західної частин Японії. Рано вранці в місті Етідзен (префектура Фукуї, центральна Японія) за одну годину випало понад 30 мм опадів.

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Не виключено, що рекорд у 34 дні буде побитий, оскільки дощі тривають і, за прогнозами синоптиків, очікуються щонайменше до четверга, 1 жовтня, що певною мірою пов’язано з впливом осіннього фронту.

Очікується, що тайфун "Суріге" (також відомий як тайфун № 26) наблизиться до островів Ідзу до четверга, після чого зміститься на схід від Японії. Вже 2 жовтня він перетвориться на позатропічний циклон.

Нинішній рекорд вже на один день перевищує попередній, встановлений у період з 27 червня по 29 липня 2019 року, коли дощ йшов 33 дні.

Нагадаємо, що в Японії безкоштовно віддають будинок із лісом та видом на гори.

Також повідомлялося про збій у роботі техніки, який стався через магнітну бурю.