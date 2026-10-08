Китай строит термоядерный реактор, который может изменить энергетику: что известно об "искусственном Солнце"

Китай и Европа соревнуются в разработке технологии, которая может стать революцией в сфере энергоснабжения для всего человечества.

Таким образом, в китайском городе Хэфэй ведется строительство первого термоядерного реактора. Объект должен обеспечить практически неограниченное количество электроэнергии, вырабатываемой по тому же принципу, что и само Солнце, пишет издание Bild.

Китай набирает обороты: строительство нового термоядерного комплекса BEST в Хэфэе уже завершено более чем наполовину. Ожидается, что уже в 2030 году он продемонстрирует, как производится электроэнергия с помощью ядерного синтеза.

Как работает новая энергия

Внутри электростанции будет генерироваться плазма с температурой свыше 100 миллионов градусов Цельсия. Это сделает её значительно горячее, чем ядро Солнца, температура которого составляет около 15 миллионов градусов. Новая установка предназначена для производства так называемой "горящей плазмы". Сам ядерный синтез обеспечит значительную часть энергии. Исследователи ожидают появления практически неисчерпаемого источника энергии.

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Китай строит термоядерный реактор в Хэфэе Фото: Из открытых источников

Но пока существует одно серьезное препятствие: ни один материал на Земле не способен постоянно выдерживать такие температуры. Поэтому плазму необходимо удерживать с помощью мощных магнитных полей, не касаясь стенок реактора. Именно для этого будут использоваться сверхпроводящие магниты, которые одновременно необходимо охлаждать примерно до минус 269 градусов Цельсия.

Первые испытания уже прошли успешно

Но прорыв уже был достигнут. В предыдущем реакторе EAST исследователи стабилизировали плазму, температура которой превышала 100 миллионов градусов Цельсия, в течение 1066 секунд. Кроме того, этим летом были успешно испытаны сверхпроводящие магниты для нового объекта. Эти огромные магнитные катушки, весом 581 тонну, впоследствии будут удерживать плазму с температурой в миллион градусов в подвешенном состоянии.

Но не только Китай стремится заполучить эту технологию. В Кадараше, на юге Франции, ведется строительство крупнейшего в мире проекта термоядерного синтеза, который называют "искусственным солнцем". Только в начале октября туда был доставлен последний европейский сегмент гигантской вакуумной камеры, что стало решающим этапом в строительстве реактора.

Проект во Франции в первую очередь предназначен для научных исследований в области будущих термоядерных электростанций. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2034–2036 годы. Однако Китай намерен пойти ещё дальше.

Напомним, что США, Россия и Китай намерены разместить ядерные реакторы на Луне. Учёные настаивают на том, что правительства действуют слишком поспешно и что новая космическая гонка — это опасная затея.

Кроме того, Китай приступил к строительству новой крупной гидроэлектростанции на юго-востоке Тибета. Ожидается, что её мощность будет в три раза больше, чем у плотины "Три ущелья". Новая ГЭС на реке Ярлунг-Цангпо будет вырабатывать примерно 300 млрд кВт·ч.