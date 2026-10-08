Китай будує термоядерний реактор, який може змінити енергетику: що відомо про "штучне Сонце"

Китай та Європа змагаються у розробці технології, яка може стати революцією в енергопостачанні для людства.

Відтак у китайському місті Хефей будують перший термоядерний реактор. Об'єкт має принести практично необмежену кількість електроенергії, що генерується так само, як і саме сонце, пише видання Bild.

Китай набирає обертів: новий термоядерний комплекс BEST у Хефеї вже побудований більш ніж наполовину. Очікується, що вже у 2030 році він продемонструє, як виробляється електроенергія за допомогою ядерного синтезу .

Як працює нова енергія

Всередині електростанції генеруватиметься плазма з температурою понад 100 мільйонів градусів Цельсія. Це зробить її значно гарячішою, аніж ядро ​​Сонця, температура якого становить близько 15 мільйонів градусів. Нова установка призначена для виробництва так званої "палаючої плазми". Сам ядерний синтез забезпечить значну частину енергії. Дослідники очікують практично невичерпного джерела енергії.

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Китай будує термоядерний реактор у Хефеї Фото: З відкритих джерел

Але наразі є одна серйозна перепона: жоден матеріал на Землі не може витримувати такі температури постійно. Тому плазму необхідно підвішувати за допомогою потужних магнітних полів, не торкаючись стінок реактора. Саме для цього будуть використовувати надпровідні магніти, які одночасно необхідно охолоджувати приблизно до мінус 269 градусів Цельсія.

Перші випробування вже пройшли успішно

Але прорив вже було досягнуто. У попередньому реакторі EAST дослідники стабілізували плазму, температура якої перевищувала 100 мільйонів градусів Цельсія, протягом 1066 секунд. Крім того, цього літа були успішно випробувані надпровідні магніти для нового об'єкта. Ці величезні магнітні котушки, що важать 581 тонну, згодом утримуватимуть плазму з температурою мільйон градусів у підвішеному стані.

Але не тільки Китай прагне отримати цю технологію. У Кадараші, на півдні Франції, будується найбільший у світі проект термоядерного синтезу, який називають штучним сонцем. Лише на початку жовтня туди було доставлено останній європейський сегмент гігантської вакуумної камери, що стало вирішальною частиною у будівництві реактора.

Проєкт у Франції в першу чергу призначений для наукових досліджень щодо майбутніх термоядерних електростанцій. Введення в експлуатацію заплановано на 2034-2036 роки. Проте, Китай збирається рухатися ще далі.

Нагадаємо, що США, Росія та Китай хочуть розмістити ядерні реактори на Місяці. Вчені наполягають, що уряди діють надто поспішно і що нові космічні перегони — це небезпечна затія.

Також Китай розпочав будівництво нової масштабної гідроелектростанції на південному сході Тибету. Очікується, що її потужність буде втричі більшою, ніж дамба "Три ущелини". Нова ГЕС на річці на Ярлунг-Цангпо буде виробляти приблизно у 300 млрд кВт·год.