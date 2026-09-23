Вплине на обертання Землі та кількість води в Індії: Китай будує нову найбільшу у світі ГЕС

Китай розпочав будівництво нової масштабної гідроелектростанції на південному сході Тибету. Очікується, що її потужність буде втричі більшою, ніж дамба "Три ущелини". Нова ГЕС на річці на Ярлунг-Цангпо буде виробляти приблизно у 300 млрд кВт·год.

Новий проєкт Пекіну викликає занепокоєння сусідньої Індії, пише Wprost.

Нову ГЕС будують у місці, де річка на відрізку близько 50 кілометрів втрачає понад 2 тисячі метрів висоти. Саме такий перепад створює величезний гідроенергетичний потенціал.

Також цей новий проєкт втричі перевищить за потужністю відому китайську ГЕС "Три ущелини", що сьогодні є найбільшою у країні.

ГЕС Три ущелини у Китаї Фото: Скриншот

Електроенергію з ції ГЕС будуть використовувати не тільки для потреб Тибету, але й для промислово розвинених східних провінцій Китаю. Зокрема, частина енергії буде спрямувана для забезпечення дата-центрів, попит на яких зростає після розвитку штучного інтелекту у світі.

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Крім того, новий проєкт має не тільки енергетичне, але й геополітичне значення, бо ГЕС розташована біля спірної ділянки китайсько-індійського кордону, а річка Ярлунг-Цангпо далі тече до Індії та Бангладешу, де має назву Брахмапутра.

Тож через цей проєкт в Індії викликає занепокоєння щодо контролю над водними ресурсами. Адже дамби, які будуються, потенційно дозволять Китаю контролювати обсяги води, що тече вниз за течією. Для Індії це особливо важливо, бо Брахмапутра є одним ізголовних джерел прісної води.

Початок комерційної роботи ГЕС очікується у 2033 році, а сама реалізація проєкту може тривати близько десяти років, зокрема, деякі об'єкти планують вводити в експлуатацію протягом 2030-х років.

Натомість науковці звертають увагу на можливий вплив гігантської ГЕС на обертання Землі. У 2005 році геофізик NASA Бенджамін Фонг Чао заявляв про вплив водосховища ГЕС "Три ущелини" на розподіл маси планети. За його розрахунками, така зміна може хоча й незначною мірою, але все ж таки впливати на швидкість обертання Землі.

Нагадаємо, що Китай створив аналог тихого надзвукового літака NASA X-59. Літак TMS-10 перебуває на етапі остаточного складання перед запланованими льотними випробуваннями.

Також Чунцін-Схід у Китаї офіційно визнаний найбільшим у світі залізничним вокзалом за площею: він займає 1,22 мільйона квадратних метрів, або близько 170 футбольних полів.